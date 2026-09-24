O crime ocorreu na noite deste sábado (26)

publicado em 28/09/2026

O crime ocorreu na noite deste sábado (26) Foto: Reprodução/Google StreetView

A Delegacia de Homicídios de Rio Preto instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias e a autoria do homicídio de William Pereira Nunes, de 37 anos. O crime ocorreu na noite deste sábado (26), na região Norte da cidade.

A vítima foi encontrada morta a tiros dentro de um veículo Gol branco, que havia colidido contra um poste na avenida Valdomiro Lopes da Silva, na altura do bairro Bela Vista. William apresentava quatro perfurações provocadas por disparos de arma de fogo: três nas costas e uma na mandíbula.

Até o registro da ocorrência, a polícia não havia conseguido determinar se os disparos foram efetuados no local onde o veículo parou ou se o motorista foi atingido enquanto dirigia e, na sequência, tentou buscar socorro. Testemunhas relataram o possível envolvimento de dois suspeitos que estariam em uma motocicleta.

O vidro traseiro do veículo estava quebrado. Um tijolo também foi encontrado no porta-malas, possivelmente utilizado para quebrar o vidro.

Segundo a apuração da reportagem, antes de ser morto, o homem teria sido agredido em um bar durante uma briga. Áudios aos quais a Polícia Civil teve acesso indicariam que a vítima era acusada de ter se envolvido com uma mulher comprometida. A investigação deverá esclarecer a dinâmica do crime, identificar os responsáveis e verificar se a agressão ocorrida anteriormente tem relação com o homicídio.