Vítima estava em uma bicicleta elétrica quando foi atingida por um Ford Fiesta; motorista de 59 anos foi preso em flagrante sob suspeita de embriaguez

publicado em 28/09/2026

Dilma Goveia foi atingida por um automóvel no cruzamento das ruas Oiapoc e Ivaí Foto: Reprodução

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brUm atropelamento ocorrido na noite deste domingo (27) resultou na morte de uma dona de casa de 59 anos no bairro Vila Marin, em Votuporanga. Dilma Goveia foi atingida por um automóvel no cruzamento das ruas Oiapoc e Ivaí. Ela deixa três filhos. O motorista envolvido, também de 59 anos, foi detido em flagrante após, segundo a polícia, apresentar sinais visíveis de embriaguez.Segundo as informações registradas pela polícia, Dilma aguardava em sua bicicleta elétrica junto a uma sinalização de parada obrigatória, esperando a passagem dos veículos que tinham preferência. Depois que um primeiro automóvel atravessou o cruzamento, ela iniciou a passagem pela via, momento em que foi atingida na parte traseira por um Ford Fiesta que trafegava na mesma direção. A força da batida provocou a queda da bicicleta, e o carro acabou passando sobre a vítima.O atendimento inicial foi realizado por policiais militares que faziam patrulhamento nas proximidades da Praça São Bento e perceberam a movimentação de pessoas no local. Em estado grave, a mulher recebeu socorro e foi levada para a Santa Casa de Votuporanga. Apesar dos esforços da equipe médica, ela morreu durante o atendimento em razão dos diversos ferimentos provocados no acidente.Conforme os agentes que atenderam a ocorrência, o condutor permaneceu dentro do carro e apresentava forte odor etílico, fala alterada e desorientação. O homem não aceitou fazer o teste do etilômetro e foi levado à Central de Flagrantes diante dos indícios de que sua capacidade psicomotora estava alterada.Após a confirmação da morte da ciclista, a ocorrência passou a ser registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado pela embriaguez. O homem foi preso e continua à disposição da Justiça.