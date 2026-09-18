Ação da Polícia Civil ocorreu no bairro Vila América após investigação sobre a comercialização de entorpecentes de alto valor

publicado em 24/09/2026

Ação da Polícia Civil ocorreu no bairro Vila América após investigação sobre a comercialização de entorpecentes de alto valor Foto: Divulgação

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brUm jovem de 20 anos foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira, 23 de setembro, durante a Operação Rastreio, realizada pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Votuporanga, no bairro Vila América. Segundo a investigação, o rapaz é suspeito de vender entorpecentes de alto valor no mercado ilegal, conhecidos como “drogas gourmet” devido à alta concentração de THC.A Polícia Civil chegou ao endereço após semanas de acompanhamento, período em que os investigadores constataram uma movimentação considerada incomum de pessoas e veículos nas proximidades da residência. Conforme a apuração, os indícios apontavam que o imóvel era utilizado para guardar e distribuir drogas.No momento em que os policiais cumpriam a ordem, o suspeito foi visto na entrada da casa recebendo um entregador que estava em uma motocicleta. A equipe aproveitou a ocasião para realizar a abordagem e dar prosseguimento à operação.No quarto do investigado, foram localizados dois tabletes e duas porções de “Dry Ice”, além de uma porção de “flor colombiana”. Os materiais são derivados da maconha e, de acordo com a investigação, possuem elevado valor comercial. Também foram recolhidos no cômodo uma balança de precisão, itens empregados para embalar os entorpecentes e dois aparelhos celulares que, segundo os policiais, eram utilizados na comercialização das drogas.Encaminhado à sede da unidade especializada, o jovem foi autuado em flagrante pelo delegado Rafael Latorre Costa por tráfico de drogas, crime previsto na Lei de Entorpecentes. Depois do registro da ocorrência, os materiais apreendidos foram enviados ao Instituto de Criminalística para realização de perícia. O preso foi posteriormente levado a uma unidade prisional da região e permanece à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia.