Colisão ocorreu na manhã deste domingo (22) no distrito de São João do Marinheiro

publicado em 23/03/2026

Colisão ocorreu na manhã deste domingo (22) no distrito de São João do Marinheiro. Foto: Região Nororeste

Três pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas em um acidente envolvendo dois veículos no fim da madrugada deste domingo (22), em uma estrada vicinal que liga Mira Estrela (SP) ao município de Cardoso.Segundo o Corpo de Bombeiros de Fernandópolis, os carros colidiram frontalmente por volta das 5h, em um trecho da via localizado em Mira Estrela, nas proximidades do distrito de São João do Marinheiro, pertencente a Cardoso. Com o impacto, um dos veículos capotou e foi parar fora da pista, enquanto o outro permaneceu sobre a faixa de rolamento. A estrada é de pista simples.Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Fernandópolis prestaram socorro às vítimas, que foram encaminhadas para hospitais da região.A Polícia Civil realizou a perícia no local do acidente. O trânsito foi totalmente liberado por volta das 9h. As causas da colisão ainda serão investigadas.