Shopping começa limpeza para início das obras

publicado em 21/03/2026

Shopping começa limpeza para início das obras; Riachuelo, C&A e Americanas estão perto de confirmarem lojas (Foto: A Cidade)

Da redaçãoAs obras do Votuporanga Shopping serão retomadas e seguem com a previsão de inauguração mantida para o segundo semestre de 2027. A reportagem do jornalesteve no local e constatou a presença de cerca de 20 trabalhadores atuando na construção, indicando a reativação do empreendimento após período de paralisação.No local, é possível observar que o alambrado que cercava a área já foi removido, além de uma limpeza geral do terreno. Os trabalhadores que estão no local agora iniciam os trabalhos na parte interna do prédio.De acordo com apuração da reportagem, o projeto também avança na etapa comercial, com negociações em estágio adiantado com importantes redes do varejo. Entre as marcas que estão próximas de confirmação para integrar o mix de lojas estão a Riachuelo, a C&A, a Lojas 1A99 (rede nacional de lojas de varejo) e a Lojas Americanas.O empreendimento também se prepara para iniciar uma campanha de divulgação a partir do mês de abril, com o objetivo de apresentar o projeto ao público e ao mercado. Além disso, o Votuporanga Shopping será apresentado durante o 19º Congresso Internacional de Shopping Centers, que acontece nos dias 24, 25 e 26 de junho no Expo Center Norte, na cidade de São Paulo, durante a ABF Franchising Expo.A retomada das obras e o avanço nas negociações comerciais indicam a continuidade do cronograma do empreendimento, que segue com a previsão oficial de abertura mantida para 2027.A CVPar Investimentos, holding financeira com sede em São Paulo, em conjunto com a Votuporanga Shopping S.A – empresa formada por 20 empresários de Votuporanga – lançou, no dia 8 de agosto do ano passado, o cronograma de retomada das obras do empreendimento. O projeto prevê a reativação e conclusão da estrutura já existente.A Votuporanga Shopping S.A conta com a participação de empresários de diversos segmentos, incluindo Valmir Dornelas, do Grupo Gramadão; Euclides Facchini Filho, da Facchini S.A; Antonio Brito Figueiredo, da Cantóia & Figueiredo; Carlos Anzai, da Casa Anzai; Nelson Mejan, da Mejan Ambiental; Olivio Scamatti Filho, da Prime Tower Incorporações; e Roberto Beleza, da Converd, entre outros investidores.Conforme a estrutura societária definida, os empresários votuporanguenses assumiram 50% do empreendimento, enquanto a outra metade permanece sob responsabilidade da CVPar Investimentos, atual proprietária da área e da estrutura já construída.A estimativa é de que o Votuporanga Shopping gere cerca de 700 empregos diretos após sua conclusão. O complexo contará com uma ampla variedade de lojas e serviços, incluindo operações já confirmadas como Lojas Renner, o Grupo Cine, a World Games e o Supermercado Porecatu, que prevê a instalação de um hipermercado com mais de 5 mil metros quadrados de área de venda.