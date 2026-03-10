Júnior Nascimento foi intubado e segue em estado estável sob cuidados intensivos em hospital de São José do Rio Preto
Apesar da gravidade da situação, o estado de saúde de Júnior Nascimento é considerado estável.
O prefeito de Nhandeara, Júnior Nascimento, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após o agravamento de um quadro de pneumonia. As informações foram confirmadas pela família, por meio de seu pai, Antônio Marques do Nascimento.
De acordo com relatos, o prefeito deu entrada no Hospital de Base de São José do Rio Preto na última sexta-feira. Na terça-feira, diante da evolução do quadro clínico, foi necessária a intubação mecânica, seguida de sua transferência para a UTI.
Apesar da gravidade da situação, o estado de saúde de Júnior Nascimento é considerado estável. Ele permanece sob cuidados intensivos, recebendo medicação e acompanhamento contínuo de uma equipe médica em tempo integral.
Familiares, amigos e autoridades locais se mobilizam em uma corrente de oração pela recuperação do prefeito.