Crime ocorreu no bairro Vale do Sol, na tarde de sexta-feira

publicado em 22/06/2026

Foto: Reprodução/Google StreetView

Um torneiro mecânico de 48 anos, identificado como Edvam Rogério da Silva, foi morto a tiros na tarde de sexta-feira (19), no bairro Vale do Sol, em São José do Rio Preto. O autor do crime ainda não foi identificado pelas autoridades.O homicídio ocorreu em um imóvel na rua Hermenegildo Tonon. De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom logo após a localização do corpo. A esposa da vítima foi informada sobre o ocorrido por uma conhecida e, ao chegar ao endereço, encontrou o marido baleado.Uma Unidade de Suporte Avançado chegou a prestar o atendimento de emergência, mas o homem não resistiu aos ferimentos na cabeça e morreu no local.A perícia técnica esteve na cena do crime e recolheu dois estojos de munição calibre 9 milímetros, além de um projétil que atingiu a parede de um comércio próximo. O telefone celular da vítima foi apreendido para colaborar com as investigações.Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para o exame necroscópico. O caso foi registrado como homicídio e segue sob investigação da Delegacia de Homicídios. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.