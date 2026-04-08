A agenda contará com a participação do Diretor-Superintendente da instituição, Nelson Hervey Costa

publicado em 10/04/2026

Encontro em Votuporanga reunirá lideranças municipais para discutir estratégias de desenvolvimento regional e apoio aos pequenos negócios Foto: Sebrae-SP

O Sebrae-SP promove, no próximo dia 13 de abril, um encontro institucional com prefeitos e representantes de 57 municípios atendidos pelo Escritório Regional de Votuporanga. A agenda contará com a participação do Diretor-Superintendente da instituição, Nelson Hervey Costa, e pretende fortalecer o diálogo com as administrações municipais sobre políticas de desenvolvimento econômico local.O evento será realizado às 15h, no Escritório Regional do Sebrae-SP em Votuporanga, localizado na Avenida Wilson de Souza Foz, no bairro San Remo. O convite é direcionado aos chefes do Executivo municipal, com a possibilidade de participação de mais um representante de cada gestão.De acordo com Leliane Petrocelli, analista de negócios do Sebrae-SP e gestora de políticas públicas da região, o encontro integra a estratégia de aproximação institucional entre o Sebrae-SP e os municípios da região, com foco na ampliação de parcerias voltadas ao fortalecimento do ambiente de negócios, incentivo ao empreendedorismo e apoio às micro e pequenas empresas.O objetivo também é reconhecer as prefeituras que participaram do Programa Cidade Empreendedora, do Sebrae-SP, no ano anterior.“A presença dos prefeitos e prefeitas da nossa região neste encontro reforça a importância da atuação conjunta entre o Sebrae-SP e as administrações municipais para fortalecer o ambiente de negócios. Quando trabalhamos de forma articulada, conseguimos ampliar oportunidades, apoiar os pequenos empreendedores e impulsionar o desenvolvimento econômico dos territórios”, disse. Os gestores convidados foram orientados a confirmar presença previamente.