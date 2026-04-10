Rodeio, grandes shows e ação solidária marcam a comemoração dos 61 anos do município, com programação especial até domingo

publicado em 10/04/2026

Em entrevista, o prefeito Marcel Dias Leite ressaltou a programação especial de aniversário da cidade, com destaque para a tradicional Festa do Peão. Crédito: Divulgação

Pontes Gestal vive uma semana de comemoração ao celebrar, nesta sexta-feira (10), seus 61 anos de emancipação político-administrativa. A data é marcada por um dos eventos mais tradicionais da região: a 30ª Festa do Peão de Boiadeiro, que começou ontem, (9) e segue até domingo (12), no Recinto Municipal de Exposições.A expectativa é de público recorde ao longo dos quatro dias de festa, que reúne rodeio profissional, grandes shows e ações solidárias, reforçando a tradição do município no calendário regional.Em entrevista à, o prefeito Marcel Dias Leite destacou a importância da celebração, que une o aniversário da cidade a um evento aguardado por moradores e visitantes.“É um rodeio muito esperado, não só pela nossa população, mas por toda a região. Tudo foi preparado com muito carinho, pensando em cada detalhe para receber bem o público”, afirmou.A programação inclui atrações musicais todas as noites. A abertura contou com show de Bruno Mulato e Leandro. Na sequência, sobem ao palco Danilo e Davi na sexta-feira, Kleber e Cauan no sábado, e Fernando e Sorocaba no domingo, encerrando o evento, como ressaltou o prefeito, “com chave de ouro”.Além das atrações, a organização investiu na estrutura do recinto para garantir conforto e segurança ao público. Entre os destaques estão arquibancadas cobertas, praça de alimentação e espaço reservado para pessoas com deficiência, garantindo acessibilidade.Outro ponto importante da festa é o caráter solidário. A entrada é gratuita, sendo solicitada a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado à Santa Casa do município.“É uma maneira de unir entretenimento e solidariedade, ajudando quem precisa”, destacou Marcel.Apesar dos desafios nos preparativos, agravados pelas chuvas recentes, o prefeito reforçou o convite à população.“Convidamos toda a população de Pontes Gestal e região para prestigiar o nosso rodeio, que foi preparado com dedicação, com tropa de qualidade, bons locutores e grandes shows”, completou.A programação inclui quatro noites de rodeio em touros, além de provas tradicionais, como o cutiano, com etapa confirmada pela ACR e Seleção Brasileira, a prova dos três tambores e a montaria em carneiros, voltada ao público infantil. A narração ficará por conta de nomes consagrados: Luciano de Oliveira, Adauto Severo e Henrique Soares.A entrada será solidária: o público deverá doar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado à Santa Casa de Votuporanga. O evento também contará com praça de alimentação, parque de diversões e camarotes com acesso à boate, garantindo atrações para todas as idades. A cobertura da festa é realizada pelo Grupo Cidade de Comunicação, por meio da rádio oficial do evento,A origem do município remonta a 1924, quando o coronel Manoel Pontes Gestal, descendente de espanhóis, chegou à região noroeste paulista acompanhado da família. Com a aquisição de uma fazenda, iniciou o desenvolvimento da agropecuária em terras até então virgens.A proximidade com a Fazenda Guariroba, grande empregadora da época, impulsionou o crescimento populacional, atraindo trabalhadores de diversas regiões do país para as lavouras de arroz, feijão e milho.Em 1935, a descoberta de uma lagoa com grande jazida de argila, conhecida como “Lagoa da Olaria”, possibilitou a instalação de uma olaria, gerando empregos e incentivando a fixação de novos moradores.Com o loteamento de terras promovido pelo coronel, o povoado começou a se formar. Em 1937, foi erguido o Cruzeiro que marcou a fundação da então Vila Gestal, nome escolhido por meio de plebiscito popular.A comunidade se organizou em mutirões para construir a capela de São Roberto Belarmino, utilizando materiais doados pelo coronel. O crescimento da vila contou com forte participação popular, incluindo abertura de ruas, instalação de energia elétrica e criação das primeiras estruturas comerciais e educacionais.No início da década de 1960, teve início o movimento pela emancipação de Pontes Gestal, então distrito de Américo de Campos. Liderado por Frederico Pontes Gestal, filho do coronel, o grupo conquistou a autonomia municipal.A emancipação foi oficializada pela Lei Estadual nº 8.092, de 28 de fevereiro de 1964. A instalação do município ocorreu em 10 de abril de 1965, com Frederico Pontes Gestal como primeiro prefeito.