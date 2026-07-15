Unidade ficará fechada até esta sexta-feira (14) para passar por dedetização; ao todo, 78 casos de escabiose foram confirmados em duas instituições do município

publicado em 14/08/2026

Creche é interditada após casos de sarna entre crianças em Estrela D’Oeste (Foto: Arquivo pessoal) Foto: Arquivo pessoa

Uma unidade de educação infantil teve as atividades suspensas na quarta-feira (12), em Estrela D’Oeste, cidade localizada a 52 km de Votuporanga, depois que casos de sarna humana foram identificados entre crianças atendidas no local.De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, 78 estudantes de duas instituições de ensino receberam confirmação para escabiose. Além dos alunos, familiares, pais e outras pessoas que possuem contato com as crianças estão sendo acompanhados pelas autoridades de saúde para identificar eventuais sinais da doença.Na Creche Maria Luiza Gallo Freire de Carvalho, foram contabilizados 50 diagnósticos. Como medida preventiva, a Prefeitura determinou a interrupção das atividades até esta sexta-feira (14). No intervalo em que permanecerá sem funcionamento, o espaço será submetido a um processo de dedetização.Outra instituição, a Creche Ana Aparecida Peresi Secches, apresentou 28 casos confirmados de escabiose. Crianças que tiveram manifestações como coceira na pele, com maior intensidade durante a noite, além de lesões e pequenas bolhas espalhadas pelo corpo, foram direcionadas a uma área separada, instalada provisoriamente pela Secretaria de Saúde para atendimento.