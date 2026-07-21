Em entrevista exclusiva para o jornal A Cidade, Tatiana Pereira, de 39 anos, falou sobre seu trabalho na internet

publicado em 27/08/2026

Tatiana foi convidada a ir para evento do TikTok por seu sucesso de vendas Foto: Arquivo Pessoal

Da redaçãoUma professora da rede pública de Valentim Gentil largou a profissão para ganhar mais de R$ 100 mil no mês de agosto vendendo produtos online via TikTok. Essa é a história da influenciadora e vendedora Tatiana Pereira, que viu sua vida mudar quase que da noite para o dia.A ex-professora de 39 anos – que conversou com exclusividade com o jornal A Cidade – ficou sabendo do lançamento da TikTok Shop em maio do ano passado e já se interessou pelo assunto, mas não começou a agir na hora. “Eu estava de licença na Prefeitura de Valentim Gentil. Era funcionária pública e eu tava de licença médica. E devido a isso, eu não quis entrar em conflito. Ah, tá de licença médica e tá fazendo TikTok. Então, eu fui procrastinando. E daí, quando eu decidi mesmo abrir mão da Prefeitura pela exoneração, que foi agora em junho, foi quando eu comecei a realmente focar no TikTok”, conta.Mas o que é o TikTok Shop? Lançada em maio de 2025, ela é a primeira plataforma de social commerce do mundo. É uma plataforma de entretenimento onde as pessoas não precisam sair de dentro da plataforma para procurar o produto em um site. De acordo com Tatiana, “com três cliques, compra ali dentro mesmo da plataforma e volta para continuar assistindo o vídeo, interagindo.”Ela começou a fazer os vídeos e vender os produtos apenas no mês de junho deste ano, mas seu faturamento em comissões já mostra seu poder de vendas. Tatiana alcançou a marca de mais de R$ 110 mil antes mesmo do mês de agosto acabar. Para conseguir esse valor, ela vendeu quase nove mil produtos – que no total gerou cerca de R$ 458 mil. Ela agora possui mais duas pessoas trabalhando para ela.A ex-professora também explica que não é preciso ter uma loja física com produtos para poder vender. “Dentro do TikTok tem um mercado de produtos, onde você pode pesquisar ali o produto e você pode se afiliar a esse produto, adicionar esse produto na sua vitrine e vender, indicar. Porém, hoje para você ser um afiliado dentro do TikTok tem alguns requisitos, né? Você precisa ter mais de 18 anos, você precisa ter pelo menos um vídeo postado na conta nos últimos 180 dias e você precisa ter um número mínimo de mil ou dois mil seguidores. Tem esse requisito para você poder participar desse programa de afiliados”, explica.Ela dedica seu sucesso à ajuda que teve do seu namorado e das pessoas que agora trabalham para ela. “Semana passada ele acabou de cumprir o aviso dele, aí sim pra gente focar agora, o único, exclusivamente dentro do TikTok, porque a gente entendeu que ele me ajudando somente nas horas vagas que ele tinha, e eu ali, a gente entendeu que a gente tava faturando muito, e que se a gente se dedicasse integralmente, a gente poderia dobrar esses valores”, afirmou.Além do dinheiro feito com as vendas do TikTok Shop, Tatiana conta também com um curso no qual ensina as pessoas a faturar com vendas na plataforma. Ela já tem a primeira turma formada para ensinar como utilizar o aplicativo, criar vídeos, gerar vendas e transformar a plataforma em uma oportunidade de renda.A conta de Tatiana no TikTok é @tati.shop.creator.01.