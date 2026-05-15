Agendamentos seguem disponíveis e Secretaria da Saúde reforça a importância da doação para manutenção dos estoques

publicado em 28/05/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Em virtude do feriado de Corpus Christi, celebrado no dia 4 de junho (quinta-feira), e do ponto facultativo no dia 5 de junho (sexta-feira), a Unidade de Coleta de Sangue da Prefeitura de Votuporanga “Dr. Elcio Sanchez Estevez” funcionará em horários especiais. A Secretaria da Saúde reforça que os agendamentos para doação seguem disponíveis e destaca a importância da participação da população para manutenção dos estoques de sangue, fundamentais para atendimentos de urgência, cirurgias e tratamentos de saúde.Os atendimentos serão realizados na terça-feira (2/6), das 14h30 às 17h; na quarta-feira (3/6), das 8h às 11h; na terça-feira (9/6), das 14h30 às 17h; na quinta-feira (11/6), das 8h às 11h; e no sábado (13/6), também das 8h às 11h.A secretária da Saúde, Ivonete Félix, reforçou a importância da conscientização da população sobre a doação de sangue, especialmente em períodos de feriado prolongado. “Os estoques precisam ser mantidos constantemente para garantir o atendimento aos pacientes que necessitam de transfusões. Cada doação pode salvar vidas e faz toda a diferença para quem está em tratamento ou passando por situações de emergência”, destacou.Doar sangue é um ato simples, rápido e que pode salvar até quatro vidas. Podem doar pessoas entre 16 e 69 anos, em boas condições de saúde e com documento oficial com foto. Homens devem pesar mais de 50 quilos e mulheres mais de 51 quilos. Pessoas com tatuagem podem doar após um ano do procedimento, além de outros critérios avaliados durante a entrevista clínica. Antes da doação, é recomendado dormir pelo menos seis horas, evitar jejum e consumo de álcool nas 12 horas anteriores, fazer refeições leves e não fumar por pelo menos uma hora antes do procedimento. O intervalo mínimo entre as doações é de dois meses para homens e três meses para mulheres.Os interessados podem entrar em contato com a Unidade pelo telefone (17) 3423-2986 ou pelo WhatsApp (17) 98116-7145, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h. A Unidade de Coleta de Sangue de Votuporanga está localizada na Avenida da Saudade, nº 2.603, no bairro Cidade Nova.