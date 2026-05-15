A ideia é realizar um mutirão de cirurgias para reduzir a fila

publicado em 29/05/2026

Foto: A Cidade

Da redaçãoO longo tempo que os moradores de Votuporanga estão tendo que esperar para realizar cirurgias eletivas via SUS (Sistema Único de Saúde) na cidade está forçando a mão de vereadores. Na última Sessão Ordinária, realizada na segunda-feira (24), o responsável por mais uma indicação à Prefeitura para tentar sanar esse problema foi o futuro secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira (PSD).No documento, o vereador pede que a prefeitura realize um grande mutirão de cirurgias eletivas para tentar reduzir, ou até zerar, as filas da cidade. De acordo com ele, existem muitas pessoas que “aguardam há meses e, em muitos casos, até anos pela realização de procedimentos cirúrgicos eletivos essenciais, convivendo diariamente com dores, limitações físicas, sofrimento emocional e agravamento dos quadros clínicos.”Emerson também destaca que muitas pessoas não tem condições de pagar tais procedimentos na rede particular, fazendo-as dependentes do SUS para conseguir atendimento. Além disso, “a longa espera por cirurgias acaba gerando ainda mais sofrimento aos pacientes, aumentando a ansiedade, o desgaste emocional das famílias e, em muitos casos, agravando problemas de saúde que poderiam ser resolvidos com maior agilidade”, afirma.No começo do mês, o jornalnoticiou que o vereador Wartão (União) havia feito uma indicação para a Prefeitura pedindo a adesão ao programa do Governo Federal “Agora Tem Especialista”. De acordo com a indicação protocolada na Câmara de Votuporanga, o pedido era específico para as carretas do mutirão da catarata, visando ampliar o acesso da população aos procedimentos oftalmológicos.O programa “Agora tem Especialistas” é uma iniciativa do Ministério da Saúde e do Governo Federal que tem como principal objetivo reduzir o tempo de espera por atendimentos no SUS. A ação busca promover um atendimento mais ágil e eficiente para a população. Entre as ações desenvolvidas estão a ampliação de mutirões, o uso de unidades móveis de saúde, as famosas carretas, a aquisição de transporte sanitário e o fortalecimento da Telessaúde. Essas medidas contribuem para garantir mais agilidade, eficiência e equidade no acesso à saúde especializada.