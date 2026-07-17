Mobilização é voltada a menores de 15 anos, segue até 1º de setembro e terá Dia D em 22 de agosto

publicado em 10/08/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Manter a vacinação em dia é uma das principais formas de proteger crianças e adolescentes contra doenças que podem causar complicações graves. Para reforçar esse cuidado e identificar possíveis atrasos nas doses previstas no Calendário Nacional de Vacinação, o município integra a Campanha Nacional de Multivacinação, voltada a menores de 15 anos.A mobilização segue até 1º de setembro e terá o Dia D em 22 de agosto. Na data, todas as unidades de Saúde estarão abertas das 8h às 16h para que pais e responsáveis possam levar a caderneta e verificar, junto aos profissionais, se a vacinação está em dia.A campanha é realizada pela Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde.“A vacinação faz parte dos cuidados essenciais com a saúde das nossas crianças e adolescentes. Manter a caderneta atualizada significa garantir que cada faixa etária receba a proteção indicada no momento certo. Por isso, aproveitamos a campanha para reforçar esse cuidado junto às famílias e facilitar o acesso à atualização das doses”, destaca a secretária da Saúde, Ivonete Félix.Durante a campanha, os profissionais das unidades de Saúde irão avaliar a situação vacinal de cada criança e adolescente e aplicar somente as doses necessárias para iniciar ou completar os esquemas previstos, conforme a idade e o histórico de vacinação.A estratégia contempla os imunizantes previstos no Calendário Nacional de Vacinação, incluindo vacinas que protegem contra poliomielite, sarampo, meningites, hepatites, coqueluche, difteria, tétano, influenza, febre amarela, varicela, HPV, dengue e covid-19.Dia DO Dia D da Campanha de Multivacinação será realizado no sábado, 22 de agosto, em todas as unidades de Saúde de Votuporanga, das 8h às 16h.Pais e responsáveis devem levar a caderneta de vacinação. Os profissionais irão conferir as doses já recebidas e indicar aquelas que precisam ser aplicadas, de acordo com as recomendações do Calendário Nacional de Vacinação.Atualizações no calendárioA campanha também contempla as mudanças mais recentes no Calendário Nacional de Vacinação. Entre as atualizações está a incorporação da vacina pneumocócica 20-valente, que amplia a proteção contra doenças causadas pelo pneumococo, conforme as indicações para cada faixa etária.O esquema de vacinação contra a poliomielite também foi atualizado. Desde 3 de agosto, o calendário nacional passou a incluir um segundo reforço da vacina inativada contra a doença aos 4 anos de idade.A vacinação de rotina é oferecida em caráter permanente nas unidades de Saúde. Pais e responsáveis podem procurar a unidade de referência com a caderneta em mãos para verificar se há doses pendentes e manter a vacinação atualizada.