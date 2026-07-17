Mobilização é voltada a menores de 15 anos, segue até 1º de setembro e terá Dia D em 22 de agosto
Foto: Prefeitura de Votuporanga
Manter a vacinação em dia é uma das principais formas de proteger crianças e adolescentes contra doenças que podem causar complicações graves. Para reforçar esse cuidado e identificar possíveis atrasos nas doses previstas no Calendário Nacional de Vacinação, o município integra a Campanha Nacional de Multivacinação, voltada a menores de 15 anos.
A mobilização segue até 1º de setembro e terá o Dia D em 22 de agosto. Na data, todas as unidades de Saúde estarão abertas das 8h às 16h para que pais e responsáveis possam levar a caderneta e verificar, junto aos profissionais, se a vacinação está em dia.
A campanha é realizada pela Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde.
“A vacinação faz parte dos cuidados essenciais com a saúde das nossas crianças e adolescentes. Manter a caderneta atualizada significa garantir que cada faixa etária receba a proteção indicada no momento certo. Por isso, aproveitamos a campanha para reforçar esse cuidado junto às famílias e facilitar o acesso à atualização das doses”, destaca a secretária da Saúde, Ivonete Félix.
Durante a campanha, os profissionais das unidades de Saúde irão avaliar a situação vacinal de cada criança e adolescente e aplicar somente as doses necessárias para iniciar ou completar os esquemas previstos, conforme a idade e o histórico de vacinação.
A estratégia contempla os imunizantes previstos no Calendário Nacional de Vacinação, incluindo vacinas que protegem contra poliomielite, sarampo, meningites, hepatites, coqueluche, difteria, tétano, influenza, febre amarela, varicela, HPV, dengue e covid-19.
Dia D
O Dia D da Campanha de Multivacinação será realizado no sábado, 22 de agosto, em todas as unidades de Saúde de Votuporanga, das 8h às 16h.
Pais e responsáveis devem levar a caderneta de vacinação. Os profissionais irão conferir as doses já recebidas e indicar aquelas que precisam ser aplicadas, de acordo com as recomendações do Calendário Nacional de Vacinação.
Atualizações no calendário
A campanha também contempla as mudanças mais recentes no Calendário Nacional de Vacinação. Entre as atualizações está a incorporação da vacina pneumocócica 20-valente, que amplia a proteção contra doenças causadas pelo pneumococo, conforme as indicações para cada faixa etária.
O esquema de vacinação contra a poliomielite também foi atualizado. Desde 3 de agosto, o calendário nacional passou a incluir um segundo reforço da vacina inativada contra a doença aos 4 anos de idade.
A vacinação de rotina é oferecida em caráter permanente nas unidades de Saúde. Pais e responsáveis podem procurar a unidade de referência com a caderneta em mãos para verificar se há doses pendentes e manter a vacinação atualizada.