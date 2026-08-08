Promoção da Associação Comercial de Votuporanga sorteou mais de R$ 34 mil em prêmios

publicado em 10/08/2026

Sorteio ocorreu na noite deste domingo (9) (Foto: Rodrigo Pessoa)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brDurante a noite deste domingo (9), a Associação Comercial de Votuporanga (ACV) promoveu o sorteio da campanha “Meu Pai Tá ON”, iniciativa voltada ao estímulo das compras no comércio de Votuporanga durante o período do Dia dos Pais. Realizado no palco do Fliv (Festival Literário de Votuporanga), o evento contemplou consumidores com mais de R$ 34 mil em prêmios.A motocicleta Suzuki zero quilômetro, avaliada em cerca de R$ 19 mil, principal prêmio da promoção, teve como vencedora Valdinei de Oliveira, técnica de enfermagem e residente em Votuporanga. A participação dela ocorreu por meio dos Supermercados Porecatu, garantindo o prêmio principal da campanha.Cinco consumidores também receberam planos de internet da Flash Net. Foram contemplados Sthefani Francini Camacho, que concorreu por meio do Santa Cruz Supermercados; Ivanise Hilario dos Santos Tofaneli e Claudio Alberto, ambos participantes pelo Supermercado Porecatu Loja 03; Sirlei de Fátima de Almeida, da Real Modas e Calçados; e John Lenon de Oliveira, do Santa Cruz Supermercados II.Outros dez participantes foram premiados com vales-compras no valor de R$ 500. Os contemplados são Marcio Henrique Silva Chaves, do Posto Vilar; Fernanda Farias dos Santos, do Supermercado Porecatu Loja 02; Nilton Cesar Grande, Thais Morais, Daiane Ribeiro Picolo Inamorato, Marco Antonio Bastos Baffoni e Joyce Aparecida da Silva, todos vinculados ao Supermercado Porecatu Loja 03; Paulo Cesar Scalia e Danatiel Barbosa Jubilato, também do Posto Vilar; além de Adriana Silva, da Difafá Cosméticos. Conforme informado, a entrega dos prêmios ocorrerá em 22 de agosto, na Flash Net.A realização do sorteio contou com a presença do presidente da ACV, Guilherme Sant’Ana, do diretor da Flash Net, Paulo Pascoalin, do vice-prefeito de Votuporanga, Luiz Torrinha, da secretária de Cultura e Turismo, Janaína Silva, e do vereador Marcão Braz. O público que acompanhava a programação do Fliv também esteve presente durante o sorteio.