Caso aconteceu na Escola Estadual Professor Cícero Barbosa Lima Júnior e está sendo analisado pela Unidade Regional de Ensino

publicado em 10/08/2026

Escola Estadual Professor Cícero Barbosa Lima Júnior; agressão foi registrada nesta semana Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brUm caso de agressão envolvendo duas mulheres foi registrado na Escola Estadual Professor Cícero Barbosa Lima Júnior, em Votuporanga, na quarta-feira (5). Conforme apurou a reportagem do jornal, a situação aconteceu nas dependências da unidade de ensino e está sendo analisada pela Unidade Regional de Ensino.Ainda de acordo com a apuração, ao que tudo indica, já existiam desavenças entre as duas mulheres envolvidas antes do episódio. Uma delas seria funcionária terceirizada e, conforme as informações obtidas pela reportagem, deverá ser desligada nos próximos dias.Nenhuma das duas mulheres teria sofrido ferimentos graves durante a ocorrência. Conforme apurado, também não houve necessidade de atendimento médico.A reportagem foi informada de que a Polícia Militar esteve no local após o episódio. Até o momento, porém, ao que tudo indica, não teria sido registrado Boletim de Ocorrência relacionado ao caso. A situação segue sob análise das autoridades responsáveis.A Comissão de Educação (CE) deve decidir, em caráter final, sobre o projeto que prevê medidas para prevenir a violência no ambiente escolar envolvendo parcerias e integração da União, estados e municípios.