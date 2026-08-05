Uma mulher também ficou ferida na ocorrência; Polícia Militar procura o suspeito apontado como responsável por provocar a briga

publicado em 10/08/2026

O caso ocorreu no bairro São João, na zona Sul da cidade Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brDurante uma confusão registrada na noite deste domingo (9), em Votuporanga, um homem ainda não identificado foi atingido por golpes de faca e morreu. O caso ocorreu no bairro São João, na zona Sul da cidade.Segundo as informações da ocorrência, o episódio foi registrado por volta das 21h, perto de um bar situado no cruzamento das ruas Minas Gerais e Olímpio Formenton. A briga teria acontecido do lado de fora do estabelecimento.Conforme o relato, um terceiro homem teria iniciado a briga e passou a ser procurado pela Polícia Militar. Na mesma ocorrência, uma mulher também teria sido atingida por golpes de faca. Ela recebeu socorro e foi levada para atendimento médico.Mesmo após ser socorrido, o homem não resistiu aos ferimentos. Ele morreu enquanto era levado para a Santa Casa de Votuporanga. As circunstâncias que envolveram o crime ainda deverão ser apuradas. Equipes da Polícia Militar continuam realizando buscas na tentativa de localizar o suspeito.