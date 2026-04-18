Anote aí

publicado em 29/04/2026

O vereador Sgto. Marcos Moreno foi à tribuna da Câmara de paletó, mas com a camisa do CAV por baixo (Foto: Reprodução/Câmara)

A sessão da Câmara da última segunda-feira foi das mais tranquilas. Todos os projetos pautados para a Ordem do Dia foram aprovados, e a maioria deles versava sobre denominação de ruas. Na tribuna, também não houve nenhum tema polêmico. O cabo Renato Abdala aproveitou o momento para anunciar a sua candidatura a deputado. Isso também já não era novidade.Como já era de se esperar, o auditório da Câmara perdeu os manifestantes. Longe dos temas polêmicos do começo do ano, como foram as contas de água da Saev e pedidos de cassação de mandato de vereadores, a tranquilidade voltou a reinar na nossa Casa Legislativa. Com a normalidade em vigor na Câmara, os manifestantes bateram em retirada, e os vereadores retomaram a rotina de antigamente.Os vereadores devem esquentar os debates políticos nas próximas sessões. No plenário, estão definidos dois candidatos que estarão nas urnas nas eleições deste ano: a vereadora Natielle Gama (Podemos), que já anunciou a disposição de concorrer a deputada federal, e agora o cabo Renato Abdala (PRD), que vai disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.