Anote Aí

publicado em 04/08/2026

Deputado Carlão Pignatari distribui sua equipe entre as candidaturas de sua preferência. Quem ganhar leva os “órfãos” de seu gabinete (Foto: Assessoria/0

O fim de semana, na área política, foi de Danilo Campetti (Republicanos). Na sexta-feira, ele foi a estrela do encontro promovido por sua base em Votuporanga. No sábado, já amanheceu em São Paulo para a convenção de seu partido, o Republicanos, que oficializou sua candidatura e também a do governador Tarcísio de Freitas à reeleição em São Paulo.O salão de festas do Firenze Hotel ficou lotado para o lançamento da candidatura de Danilo. Havia personalidades marcantes da política local, como o prefeito Jorge Seba e o ex-prefeito Junior Marão. Na plateia, empresários de peso e representantes de entidades e de diversos segmentos da sociedade. Um público bastante expressivo, digno do lançamento de uma candidatura local.Danilo foi o último a falar. Antes dele, discursaram o prefeito Jorge Seba e o ex-prefeito Junior Marão. Ambos sustentaram, em seus pronunciamentos, que Danilo Campetti é o nome capaz de garantir a continuidade do legado de bons frutos colhidos por Votuporanga durante a atuação de Carlão Pignatari. Aliás, os dois oradores se derramaram em agradecimentos ao deputado Carlão Pignatari. Obviamente, Carlão não estava presente no evento.