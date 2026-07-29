Sessão Solene
O principal item das comemorações alusivas a este 8 de agosto é a Sessão Solene da Câmara Municipal. A pauta, como requerem as festividades deste dia, é a saudação à cidade aniversariante e o reconhecimento ao trabalho de ilustres personalidades que serão agraciadas com o título de “Cidadão Votuporanguense”. Serão quatro os homenageados deste 8 de agosto.
Honra ao Mérito
O delegado de polícia Ronaldo Augusto Comar Marão Sayeg, dono de uma carreira profissional brilhante na Polícia Civil em São Paulo, será agraciado com a “Insígnia de Honra ao Mérito”, uma honraria destinada a quem é nascido na cidade. O dr. Ronaldo, da família Sayeg Marão, é filho da terra e conquistou uma carreira profissional brilhante na capital.
Títulos
Serão distinguidos com o título de cidadania outros três homenageados: Marcondes Silva Júnior; o empresário Ederson Muffato, em reconhecimento à rede atacadista implantada na cidade; e a empresária do Grupo Cantóia & Figueiredo, Maria Aparecida Cantóia Figueiredo.