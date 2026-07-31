Sessão Solene
Deputado Delegado Olim foi o ilustre visitante na Sessão Solene da Câmara. Veio para prestigiar a homenagem ao dr. Ronaldo Sayeg. (Foto: A Cidade)
Foi muito concorrida a Sessão Solene de aniversário da cidade. Poucas vezes no ano o Legislativo consegue promover o encontro da sociedade em seu auditório, com autoridades visitantes compondo a mesa dos trabalhos. Discursos comoventes, enaltecimentos a personalidades marcantes da história de Votuporanga e momentos de exaltação ao patriotismo municipal. Assim, a cidade rendeu homenagens aos seus cidadãos.
Maria Cantóia
Pela ordem, a primeira homenagem foi concedida à senhora Maria Aparecida Cantóia Figueiredo, esposa do empresário Antônio Brito Figueiredo. Em seu discurso, o autor da propositura, Daniel David, discorreu sobre a vida da homenageada, que chegou a trabalhar como professora na rede pública e hoje se tornou referência na expansão dos negócios da empresa Cantóia & Figueiredo.
Marcondes Júnior
A segunda homenagem foi para o comerciante Marcondes Silva Júnior. Coube ao autor da proposta, o vereador licenciado Nilton Santiago, discorrer sobre a trajetória de vida de Marcondes em nossa cidade. Em seu discurso, Nilton Santiago destacou o lado filantrópico do homenageado, com sua participação na história da Associação “Irmãos Emaús”.