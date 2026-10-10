Placar folgado
Flávio Bolsonaro (PL) lidera com ampla vantagem a preferência dos vereadores de Votuporanga que participaram da enquete do jornal A Cidade. Na consulta secreta, o presidenciável recebeu 12 das 15 intenções de voto. Dois parlamentares se declararam indecisos e um não quis participar.
Sem indicação
Lula (PT) não recebeu nenhuma intenção de voto entre os participantes da consulta. O resultado registra a preferência dos parlamentares ouvidos, mas o sigilo da votação impede atribuir escolhas individuais aos integrantes da Câmara.
Adesão maior
A participação dos vereadores cresceu entre as duas consultas do A Cidade. No primeiro turno, dez parlamentares responderam à enquete; agora, foram 14 dos 15 integrantes do Legislativo. Apenas um não participou desta rodada.