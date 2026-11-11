Esculhambou
Chitãozinho e Xororó anunciando despedida dos palcos. A carreira deles começou por aqui. Votuporanga até deu um empurrãozinho para o sucesso. (Foto: Divulgação)
O vereador Dr. Leandro decididamente abriu a “caixa de ferramentas” diante daquilo que apresenta como uma esculhambação nas despesas da prefeitura. O vereador denunciou a proposta de compra de livros estimada em mais de R$ 1,6 mi, destinados a alunos de Educação Física. Isso de uma única empresa, o que leva a crer que não há licitação e outras propostas.
Estranho
O assunto ganhou ares de gozação na sessão da Câmara. A vereadora Débora Romani insinuou que aulas de Educação Física não precisam de livros. Ela gesticulou para mostrar que precisa ensinar a mexer com os braços para aprender a nadar. Mas, na verdade, todos são da opinião de que a educação municipal carece de tantas coisas no momento que os livros jamais seriam lembrados como prioridades.
Prédios
A vereadora Natiele Gama (Podemos) apontou as necessidades de reformas nos prédios que abrigam unidades escolares. São salas com goteiras, troca de pisos, falta de aparelhos de ar-condicionado, escadas perigosas para o acesso de crianças e locais que precisam de toldos. Enfim, são muitas as necessidades. Uma vereadora lembrou que recentemente águas das chuvas invadiram salas na escola do bairro Carobeiras.