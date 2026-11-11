Anote Aí

publicado em 25/11/2026

Chitãozinho e Xororó anunciando despedida dos palcos. A carreira deles começou por aqui. Votuporanga até deu um empurrãozinho para o sucesso. (Foto: Divulgação)

O vereador Dr. Leandro decididamente abriu a “caixa de ferramentas” diante daquilo que apresenta como uma esculhambação nas despesas da prefeitura. O vereador denunciou a proposta de compra de livros estimada em mais de R$ 1,6 mi, destinados a alunos de Educação Física. Isso de uma única empresa, o que leva a crer que não há licitação e outras propostas.O assunto ganhou ares de gozação na sessão da Câmara. A vereadora Débora Romani insinuou que aulas de Educação Física não precisam de livros. Ela gesticulou para mostrar que precisa ensinar a mexer com os braços para aprender a nadar. Mas, na verdade, todos são da opinião de que a educação municipal carece de tantas coisas no momento que os livros jamais seriam lembrados como prioridades.A vereadora Natiele Gama (Podemos) apontou as necessidades de reformas nos prédios que abrigam unidades escolares. São salas com goteiras, troca de pisos, falta de aparelhos de ar-condicionado, escadas perigosas para o acesso de crianças e locais que precisam de toldos. Enfim, são muitas as necessidades. Uma vereadora lembrou que recentemente águas das chuvas invadiram salas na escola do bairro Carobeiras.