Comerciantes prepararam muitas promoções para receber os clientes nesta que é a última grande data para compras antes do período natalino

publicado em 27/11/2026

Rua Amazonas deve receber hoje muitos consumidores querendo descontos Foto: A Cidade

Da redaçãoUma das datas mais aguardadas pelo comércio de Votuporanga e do Brasil acontece nesta sexta-feira (27). Trata-se da Black Friday, o último grande dia de promoções antes do período natalino, e que também representa um grande aumento nas vendas para o comércio em geral. Na cidade, as expectativas estão boas, com lojas de todos os tipos se preparando.O jornalconversou com dois comerciantes e com o presidente da ACV (Associação Comercial de Votuporanga) para ter uma ideia melhor do que os empresários estão esperando e o que planejaram para o dia. Guilherme Sant’Ana, que assumiu a presidência da associação neste ano, explicou que é uma ótima oportunidade para os comerciantes chamarem mais consumidores para suas lojas usando preços especiais.“São datas muito importantes que a gente tem que ter bastante atenção, como comerciantes, pra aproveitar, porque é um momento em que todos falam desse assunto. Todos têm a expectativa de ter um desconto, algum benefício na compra, e os comerciantes têm que aproveitar esse momento, colocar alguns produtos ali com um preço especial, pra entrar realmente nessa onda. É final de ano, onde normalmente a economia se aquece ainda mais, e Black Friday vem pra isso também. Então, realmente, é muito importante que todos os comerciantes participem deste momento de Black Friday”, comentou Guilherme.Ele não arriscou números de previsões de vendas, mas disse que a ACV sempre incentiva a participação de seus membros nessas datas específicas. O presidente detalhou que valores específicos de descontos ficam “a critério de cada comerciante, já que alguns conseguem mais, outros menos. Descontos também variam dependendo do segmento”.Um comércio que abraçou a oportunidade foi a HeFarma. Com duas unidades em Votuporanga, a promessa é de muitas vendas em todas as áreas das lojas. Adauto Mello, responsável pelo marketing da empresa, contou que o dia vai ter muitas promoções e expectativa de bastante clientela pra aproveitar os descontos.“Estamos trabalhando para fazer dessa Black Friday a maior da história da farmácia. Em comparação ao ano passado, a gente quer crescer e proporcionar mais oportunidades para a população de Votuporanga em região. A gente já vem há algum tempo com a preparação, negociando com laboratórios, com representantes, para que a gente consiga pegar produtos bons e com um preço ainda melhor”, contou Adauto, que ainda destacou uma ação na qual os 50 primeiros clientes que chegarem nas farmácias da rede vão ganhar um voucher de R$ 100 para gastar em compras acima desse valor em perfumaria.Outro comércio pronto pra data é o Supermercado Dona Nena. Carlos Antônio, sócio-proprietário do estabelecimento, comentou que as expectativas são “muito positivas”. “A Black da Nena foi preparada com muito empenho e dedicação, com um compromisso claro: oferecer aos nossos clientes ofertas de verdade, preços imperdíveis e oportunidades reais de economia. Queremos que essa seja uma Black que surpreenda e supere as expectativas de todos. Nossa promessa é proporcionar uma experiência de compras especial, com economia de verdade e a satisfação de quem confia na gente”, declarou Carlos.A história por trás do nome “Black Friday” se iniciou nos Estados Unidos. Mais especificamente, ele foi utilizado pela primeira vez para definir o dia 24 de setembro de 1869, uma sexta-feira em que a economia entrou em um grande declínio no contexto da crise do ouro que assolou o país. A partir daí, o termo acabou sendo utilizado para cada dia em que acontecesse uma crise econômica, mantendo o black, que significa preto, e mudando apenas o dia.No contexto de compras e comércio, a primeira utilização do termo data dos anos 1960, mas sua popularização somente foi ocorrer mais de 20 anos depois, para identificar a sexta-feira logo após o Dia de Ação de Graças, que acontece sempre na quarta quinta-feira de novembro. Nos EUA é usada a cor vermelha para identificar prejuízos em planilhas de finanças empresariais, e a cor preta para lucros. O dia passaria a ser assim denominado pois demarca o começo do período que é considerado de maior lucro para as redes de varejo.A chegada da data ao Brasil ocorreu no começo da década passada, por volta do ano de 2010, tendo ganhado mais força com o passar dos anos. Atualmente, é uma data que envolve tanto comércios físicos quanto digitais, e serve como mais uma oportunidade para o crescimento dos lucros dos comerciantes.