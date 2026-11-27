Comerciantes prepararam muitas promoções para receber os clientes nesta que é a última grande data para compras antes do período natalino
Rua Amazonas deve receber hoje muitos consumidores querendo descontos Foto: A Cidade
Da redação
Uma das datas mais aguardadas pelo comércio de Votuporanga e do Brasil acontece nesta sexta-feira (27). Trata-se da Black Friday, o último grande dia de promoções antes do período natalino, e que também representa um grande aumento nas vendas para o comércio em geral. Na cidade, as expectativas estão boas, com lojas de todos os tipos se preparando.
O jornal A Cidade
conversou com dois comerciantes e com o presidente da ACV (Associação Comercial de Votuporanga) para ter uma ideia melhor do que os empresários estão esperando e o que planejaram para o dia. Guilherme Sant’Ana, que assumiu a presidência da associação neste ano, explicou que é uma ótima oportunidade para os comerciantes chamarem mais consumidores para suas lojas usando preços especiais.
“São datas muito importantes que a gente tem que ter bastante atenção, como comerciantes, pra aproveitar, porque é um momento em que todos falam desse assunto. Todos têm a expectativa de ter um desconto, algum benefício na compra, e os comerciantes têm que aproveitar esse momento, colocar alguns produtos ali com um preço especial, pra entrar realmente nessa onda. É final de ano, onde normalmente a economia se aquece ainda mais, e Black Friday vem pra isso também. Então, realmente, é muito importante que todos os comerciantes participem deste momento de Black Friday”, comentou Guilherme.
Ele não arriscou números de previsões de vendas, mas disse que a ACV sempre incentiva a participação de seus membros nessas datas específicas. O presidente detalhou que valores específicos de descontos ficam “a critério de cada comerciante, já que alguns conseguem mais, outros menos. Descontos também variam dependendo do segmento”.
Um comércio que abraçou a oportunidade foi a HeFarma. Com duas unidades em Votuporanga, a promessa é de muitas vendas em todas as áreas das lojas. Adauto Mello, responsável pelo marketing da empresa, contou que o dia vai ter muitas promoções e expectativa de bastante clientela pra aproveitar os descontos.
“Estamos trabalhando para fazer dessa Black Friday a maior da história da farmácia. Em comparação ao ano passado, a gente quer crescer e proporcionar mais oportunidades para a população de Votuporanga em região. A gente já vem há algum tempo com a preparação, negociando com laboratórios, com representantes, para que a gente consiga pegar produtos bons e com um preço ainda melhor”, contou Adauto, que ainda destacou uma ação na qual os 50 primeiros clientes que chegarem nas farmácias da rede vão ganhar um voucher de R$ 100 para gastar em compras acima desse valor em perfumaria.
Outro comércio pronto pra data é o Supermercado Dona Nena. Carlos Antônio, sócio-proprietário do estabelecimento, comentou que as expectativas são “muito positivas”. “A Black da Nena foi preparada com muito empenho e dedicação, com um compromisso claro: oferecer aos nossos clientes ofertas de verdade, preços imperdíveis e oportunidades reais de economia. Queremos que essa seja uma Black que surpreenda e supere as expectativas de todos. Nossa promessa é proporcionar uma experiência de compras especial, com economia de verdade e a satisfação de quem confia na gente”, declarou Carlos.
História da data
A história por trás do nome “Black Friday” se iniciou nos Estados Unidos. Mais especificamente, ele foi utilizado pela primeira vez para definir o dia 24 de setembro de 1869, uma sexta-feira em que a economia entrou em um grande declínio no contexto da crise do ouro que assolou o país. A partir daí, o termo acabou sendo utilizado para cada dia em que acontecesse uma crise econômica, mantendo o black, que significa preto, e mudando apenas o dia.
No contexto de compras e comércio, a primeira utilização do termo data dos anos 1960, mas sua popularização somente foi ocorrer mais de 20 anos depois, para identificar a sexta-feira logo após o Dia de Ação de Graças, que acontece sempre na quarta quinta-feira de novembro. Nos EUA é usada a cor vermelha para identificar prejuízos em planilhas de finanças empresariais, e a cor preta para lucros. O dia passaria a ser assim denominado pois demarca o começo do período que é considerado de maior lucro para as redes de varejo.
A chegada da data ao Brasil ocorreu no começo da década passada, por volta do ano de 2010, tendo ganhado mais força com o passar dos anos. Atualmente, é uma data que envolve tanto comércios físicos quanto digitais, e serve como mais uma oportunidade para o crescimento dos lucros dos comerciantes.