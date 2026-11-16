Morre Ricardo Antônio Souza da Silva, filho do locutor Toninho Alves (Foto: Arquivo pessoal)
Faleceu o servidor público municipal Ricardo Antônio Souza da Silva em decorrência de um câncer cerebral. Filho do locutor de rádio Toninho Alves, da Tec FM, ele deixa familiares, amigos e colegas de trabalho enlutados em Fernandópolis.
Por meio de nota oficial, a Prefeitura de Fernandópolis manifestou pesar pela perda, destacou a história e a contribuição deixada por Ricardo no serviço público municipal e prestou solidariedade aos parentes e companheiros de trabalho.
O sepultamento ocorre nesta sexta-feira, 27 de novembro de 2026, às 14h, com o féretro saindo do Velório Municipal de Fernandópolis em direção ao Cemitério da Consolação.
Fonte: Site Região Noroeste