Ofício protocolado na Assembleia Legislativa de São Paulo solicita recursos para ampliar a oferta de exames e reduzir o tempo de espera na rede pública de saúde

publicado em 27/11/2026

A realização da mamografia é importante porque permite identificar o câncer de mama em estágios iniciais Foto: José Cruz/Agência Brasil

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brMais de 2.500 mulheres de Votuporanga aguardam a realização de exames de mamografia pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A informação foi divulgada pela vereadora Natielle Gama (Podemos), que esteve nesta semana na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) em busca de apoio institucional para viabilizar recursos destinados à saúde da mulher no município.Durante a agenda na capital paulista, Natielle protocolou um ofício – na Procuradoria das Mulheres do Estado de São Paulo –, assinado também pela vereadora Débora Romani (PL), solicitando a destinação de recursos financeiros para ampliar a oferta de mamografias, com o objetivo de atender à demanda existente no município e contribuir para a redução do tempo de espera pelos exames.Conforme os dados apresentados no documento, a fila reúne solicitações de exames diagnósticos e de rastreamento. O levantamento aponta 610 pedidos de mamografia diagnóstica e 1.914 de mamografia de rastreamento, totalizando 2.524 solicitações.O ofício encaminhado à Alesp detalha a situação da demanda municipal: “Conforme levantamento da demanda municipal, Votuporanga registra 610 solicitações de mamografia diagnóstica e 1.914 solicitações de mamografia de rastreamento, totalizando 2.524 solicitações. Os quantitativos revelam uma necessidade expressiva de atendimento e reforçam a importância de ampliar a oferta de exame, tanto para a investigação diagnóstica quando para o rastreamento, conforme indicação dos profissionais de saúde”.Além das mamografias, o ofício relata também a necessidade de ampliar a oferta de ultrassonografias voltadas à saúde da mulher. “Conforme informações anteriormente prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo AME, o tempo médio de espera para a realização dos ultrassons mencionados é de aproximadamente dois anos, período que evidencia a necessidade de medidas para ampliar o acesso a esses exames”, destaca o documento.Entre as alternativas apresentadas no documento está a destinação de recursos para a aquisição de cotas adicionais de exames, com os quantitativos e custos a serem definidos pelos órgãos de saúde competentes, levando em consideração a demanda do município, o tempo de espera e a documentação técnica necessária.O pedido também menciona a possibilidade de ampliar a oferta de mamografias e ultrassonografias, como forma de fortalecer a capacidade de atendimento da rede pública e ampliar o acesso das pacientes aos procedimentos, conforme avaliação e indicação dos profissionais de saúde. “A ampliação das cotas poderá fortalecer a capacidade de atendimento da rede, contribuir para reduzir o tempo de espera e ampliar o acesso das mulheres às mamografias e ultrassonografias, conforme indicação dos profissionais de saúde”, aponta o documento.A mamografia é um exame de imagem realizado por meio de raios X das mamas, utilizado para identificar alterações no tecido mamário, como nódulos e sinais que podem indicar câncer, mesmo quando ainda não são palpáveis ou não apresentam sintomas. O procedimento é utilizado tanto para investigação de alterações identificadas pela paciente ou pelo profissional de saúde, chamada mamografia diagnóstica, quanto para rastreamento, realizado em mulheres sem sinais ou sintomas, com o objetivo de detectar possíveis alterações precocemente.A realização da mamografia é importante porque permite identificar o câncer de mama em estágios iniciais, quando as lesões podem ser menores e ainda não apresentar manifestações clínicas, possibilitando avaliação médica e início do tratamento em tempo oportuno.