Artigo de Manuel Ruiz Filho

publicado em 30/06/2026

Prof. Manuel Ruiz Filho - Mestre em Contabilidade Avançada (Foto: Divulgação)

A vida do ser humano é uma luta constante, parece brincadeira, mas é pura verdade. Todo mundo sabe disso e quem não sabe é porque ainda não refletiu. Todo mundo, durante a vida toda imagina estar no caminho certo. Claro que isso tem um pouco de fundamento, mas nem sempre acertamos. Se bem que quando erramos acabamos por aprender também e isso é um caminho certo. Tempos atrás eu li um texto que achei muito legal e por isso o guardei. Aproveito agora para passar aos meus amigos e amigas leitores para que possam tirar suas conclusões e aprender muito também. O autor do texto é desconhecido, portanto não tenho como identificá-lo. Vejamos: “Um ermitão, uma dessas pessoas que por amor a Deus se refugiam na solidão do deserto, do bosque ou das montanhas para dedicar-se somente à oração e à penitência, muitas vezes reclamava que tinha muito que fazer. Perguntaram a ele como era possível que em sua solidão tivesse tanto trabalho. Disse ele: Tenho que domar dois falcões, treinar duas águias, manter quietos dois coelhos, vigiar uma serpente, carregar um asno e me sujeitar a um leão. Ninguém conseguiu ver esses animais perto do local onde ele vivia. Onde estão esses animais? O ermitão então, com a calma de todo sábio, explicou: Esses animais todos os homens têm, vocês também. Os dois falcões se lançam sobre tudo o que aparece, seja bom ou mau. Tenho que domá-los para que fixem somente sobre uma boa presa. -São meus olhos. As duas águias ferem e destroçam com suas garras, sem pena e sem dó. Tenho que treiná-las para que sejam úteis e ajudem sem ferir a ninguém. - São minhas mãos. Os dois coelhos querem ir onde lhes agrada, fugindo dos demais e esquivando-se das dificuldades. Tenho que ensinar-lhes a ficarem quietos mesmo que seja penoso, problemático ou desagradável. - São meus pés. O mais difícil é vigiar a serpente, apesar dela estar presa numa jaula de 32 barras. Está sempre pronta para morder e envenenar os que a rodeiam, mal se abre a jaula. Se não a vigio de perto, poderá causar danos. - É minha língua. O burro é muito obstinado, não quer cumprir suas obrigações. Alega estar cansado e se recusa a transportar a carga de cada dia. - É meu corpo. Finalmente, preciso domar o leão. Quer ser o rei, o mais importante, ele é vaidoso e orgulhoso. - É meu coração. Portanto, há muito que fazer. Concordamos ou não? Creio que sim, não é mesmo? ”Recado meu nesta semana: As lágrimas me ensinaram o valor de um sorriso. As lutas me ensinaram o valor de uma vitória. O tempo me ensinou o valor da espera. Deus me ensinou o valor da fé. Saudade tem nome sim. Nome de gente que a gente gosta, que a gente sente falta e que a gente quer por perto. Saudade tem nome de amigo, de amor de família. Saudade é sentimento que Deus nos dá quando o coração da gente aprende a amar.