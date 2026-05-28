Artigo de Cleide Semenzato

publicado em 04/06/2026

A perda do ócio criativo está custando caro à nossa saúde mental.Perdemos algo silenciosamente valioso que é a capacidade de divagar.Houve um tempo em que o elevador, a sala de embarque ou mesmo um sinal fechado eram pequenos territórios de abstração, momentos em que a mente, aparentemente ociosa, fazia exatamente o seu melhor trabalho, conectava pontos, organizava memórias, gerava hipóteses, criava insights. Hoje, ao primeiro segundo de vazio, sacamos o celular.Trocamos a autoria das nossas ideias pelo consumo das ideias dos outros.Talvez essa seja uma das perdas cognitivas mais subestimadas do nosso tempo. O cérebro precisa de intervalos, não apenas de estímulos.Sem esses espaços, entramos em um regime permanente de atenção difusa, no qual tudo entra e quase nada sedimenta.Não por acaso, há quem já confesse não conseguir mais ler uma página sem dispersão.A atrofia muscular nos levou à academia, a atrofia cognitiva deveria nos levar aos livros, ler, concentrar-se e até divagar deixaram de ser hábitos intelectuais desejáveis e tornaram-se formas de preservação mental, isso não é nostalgia, é a neurociência.O default mode network, rede cerebral ativada justamente no ócio, é responsável pela consolidação da memória, pela empatia e pela criatividade.Quando ocupamos cada fresta de silêncio com “scroll” infinito, desligamos essa rede, deixamos de processar o que vivemos.O sintoma aparece todos os dias na forma de profissionais exaustos, atendimentos mecânicos, relatórios que não saem, incapacidade de criar saídas novas pra problemas antigos. Cobramos, cobramos... Mas não pensamos mais, cobramos soluções criativas para a fome, para a violência, para o abandono, mas roubamos o principal insumo da inovação que é o tempo de pensar.Divagar não é perder tempo, é investimento cognitivo, é no intervalo que nasce a estratégia que destrava o caso da família em situação de rua. É no silêncio que o profissional entende que, por trás do pedido de cesta básica, existe uma violação de direito que exige um parecer técnico robusto. Talvez a maior atitude que precisamos hoje seja, deliberadamente, fechar a tela, olhar pro teto por 3 minutos e deixar a mente fazer o trabalho sujo.Pare, pense, reflita, divague.