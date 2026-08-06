No Dia do Advogado, celebrado nesta terça-feira, 11 de agosto, a advogada criminalista e palestrante Amanda Abou Dehn relembra sua trajetória profissional

publicado em 11/08/2026

Foto: Arquivo Pessoal

Ao olhar para a própria trajetória, a advogada criminalista Amanda Abou Dehn reconhece que sua maior conquista vai além dos resultados profissionais alcançados ao longo dos anos. Para ela, o caminho também foi marcado por uma profunda transformação pessoal.“Minha maior conquista não foi chegar onde estou, mas me tornar a mulher que foi necessária para chegar até aqui”, afirma.Quando iniciou na advocacia, Amanda conta que ainda não tinha todas as respostas, mas carregava consigo sonhos, coragem e uma grande vontade de construir seu espaço. A carreira foi sendo construída gradualmente, com aprendizados adquiridos em processos, audiências, estudos e também diante das dificuldades encontradas pelo caminho.Segundo ela, muitas portas precisaram ser abertas por iniciativa própria.A escolha pela advocacia criminal também ganhou um significado especial em sua trajetória. Mais do que conhecimento técnico, Amanda passou a enxergar na área uma atividade que exige coragem, estratégia e, principalmente, sensibilidade diante das histórias humanas envolvidas em cada processo.“A advocacia criminal me escolheu de uma maneira muito profunda. Aprendi que defender alguém exige muito mais do que conhecimento jurídico. Exige coragem para sustentar aquilo em que se acredita, estratégia para enfrentar momentos difíceis e humanidade para compreender que, por trás de cada processo, existe uma vida, uma família e uma história”, destaca.Ao longo dos anos vieram especializações, estudos, desafios profissionais e muitas horas dedicadas ao aperfeiçoamento. Paralelamente à construção da carreira, Amanda também formou sua família e passou a conciliar diferentes papéis.Mãe, advogada, empresária e mulher, ela reconhece que equilibrar tantas responsabilidades nem sempre foi simples.“Aprendi a ser mãe, advogada, empresária e mulher, muitas vezes tentando equilibrar papéis que exigem muito de nós. Mas eu nunca parei”, ressalta.A perseverança acabou levando Amanda a alcançar uma realização que, no início da carreira, talvez nem imaginasse: tornar-se também palestrante e compartilhar suas experiências com outros profissionais.A oportunidade de subir aos palcos e falar sobre a área que escolheu para sua vida profissional representa, para Amanda, um novo capítulo da carreira.“Hoje, subir em um palco para falar sobre aquilo que amo é uma das maiores realizações da minha trajetória. Ser convidada para compartilhar conhecimento, experiências e estratégias com outros profissionais do Direito representa muito mais do que reconhecimento profissional. Representa a prova de que todo aquele esforço valeu a pena”, afirma a advogada Amanda.A profissional resume essa transformação em poucas palavras: de quem começou aprendendo, passou a ensinar; de quem buscava referências, passou também a servir de referência para outras pessoas.Para Amanda, porém, a trajetória ainda está longe de terminar.“Minha história continua sendo escrita, agora não apenas pelos processos em que atuo, mas também pelas pessoas que consigo inspirar através da minha caminhada”, diz.Neste Dia do Advogado, a profissional celebra a carreira que escolheu, mas também as diferentes versões de si mesma construídas ao longo dessa jornada.“A mulher que não desistiu. A mãe que encontrou forças onde nem sabia que existiam. A advogada que escolheu a advocacia criminal como propósito. E a palestrante que hoje tem a honra de levar sua voz e seu conhecimento para tantos lugares”, resume.Ao celebrar a data, Amanda deixa também uma reflexão sobre o futuro:“Que eu nunca me esqueça de onde comecei. E que nunca perca a coragem de descobrir até onde ainda posso chegar.”Amanda Abou DehnAdvogada criminalista | Mãe | Palestrante