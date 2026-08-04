Artigo de JoCaFe

publicado em 08/08/2026

Ao despertar neste 8 de agosto, Votuporanga terá bons motivos para celebrar os seus 89 anos de fundação. Esta cidade conquistou o patamar dos 100 mil habitantes antes de celebrar o seu centenário e avança determinada a se consolidar como o mais importante centro comercial do chamado antigo “sertão de Rio Preto”.Para atingir o estágio de desenvolvimento em que se encontra, muitas barreiras tiveram que ser superadas. Foram desafios imensos e uma história de muito trabalho e determinação, com elevado espírito de pioneirismo por parte daqueles que adotaram este chão como sua terra abençoada.Sempre se atribui a arrancada do progresso desta cidade à chegada dos trilhos da estrada de ferro, nos anos 40, quando ainda imperava, por estas bandas, o sertão a ser desbravado. Mas a estrada de ferro avançou até as barrancas do rio Paraná, e nem todas as comunidades formadas ao longo dos trilhos tiveram o mesmo índice de desenvolvimento experimentado por Votuporanga.O milagre do progresso foi mais generoso por aqui por algumas razões. Os homens daqueles tempos que aqui habitavam tiveram uma visão futurista.Há quem diga que Votuporanga sempre foi feliz na escolha dos seus governantes. Desde os primórdios, muita gente esteve comprometida com o desenvolvimento da cidade. Dos anos 60 para cá, a cidade experimentou uma grande arrancada de desenvolvimento.O prefeito Nabuco trouxe o asfalto para que a Rua Amazonas se tornasse o principal ponto comercial. Seu sucessor, Dalvo Guedes, criou a faculdade, hoje Unifev, e abriu as portas para a formação universitária dos jovens de uma imensa região.O Parque Industrial foi outra grande conquista para a geração de empregos nos anos 70. A vocação industrial prosperou com a Facchini, o Frango Rico e o Frigorífico 4 Rios, instalado na época sob a liderança de Nasser Marão. Foi uma sequência de feitos que atraiu novos moradores e projetou a cidade.Neste novo milênio, tivemos a adesão dos jovens empresários. Lembram-se do “Grupo Raiz”, que assumiu o comando político e as principais instituições, entre elas a Santa Casa?Assim, deu-se o avanço nas áreas da saúde, da educação e da economia, consolidando Votuporanga como o principal destino regional depois de Rio Preto. Alguns fatores contribuíram para a expansão do município, como a duplicação da Rodovia Euclides da Cunha e o entroncamento com a Rodovia Péricles Belini, tornando mais fácil o acesso para quem chega de outras regiões e de estados vizinhos.Para celebrar os 90 anos, em 2027, Votuporanga tem metas a serem cumpridas. O shopping, um sonhado centro de compras de grande estrutura, está na pauta para ser inaugurado. A nova sede do Senac é outra grande obra.A indústria se amplia e se moderniza, o comércio avança para os bairros e atrai novas lojas. A cidade oferece emprego e qualidade de vida sem perder o essencial: acolher bem os possíveis novos habitantes.E convenhamos: é muito bom ser daqui.