Artigo de Daniel Carreira

publicado em 03/06/2026

São inúmeras as discussões sobre a Educação Nacional, da creche ao doutorado, tanto na rede pública quanto na privada. Acredito que as pessoas, desde a mais tenra idade, só se envolvem de fato com o processo de formação quando sentem desejo de aprender. E esse envolvimento é mediado por professores que, no mínimo, passaram por uma graduação em Pedagogia.

Fala-se muito sobre “aprendizagem significativa” como ponte entre as crianças e o mundo do conhecimento. Fui buscar nos livros e cadernos dos meus netos, de 5, 9 e 12 anos, pistas sobre os tais “desafios à aprendizagem significativa”. Não encontrei. Com exceção da minha neta de 12 anos, não havia nada que desafiasse a curiosidade ou mostrasse a aplicabilidade real do conteúdo que, supostamente, estavam aprendendo. Por isso me parece claro: o desejo de aprender, ler, comunicar-se e conviver com as experiências dos outros não faz parte do ambiente oficial de aprendizagem, a escola.

Mas tenho um bom motivo para elogiar o que vi nos últimos dias com minha neta. Ela nos contou que estava em “um projeto para apresentar na escola”. Fui atrás de detalhes e descobri, felizmente, uma provocação real: o projeto exige que ela busque subsídios para resolver um problema concreto envolvendo Geopolítica, Matemática Financeira e autonomia na construção de caminhos de pesquisa. Inclusive com fatos de lugares distantes, como a Europa.

Nunca a vi tão envolvida com a aquisição de conhecimento. Muito além de decorar países, capitais e detalhes que nada acrescentam à sua formação efetiva. Felizmente, há professores que escapam da mesmice de reproduzir livros didáticos monótonos.