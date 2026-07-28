Artigo de Manuel Ruiz Filho

publicado em 04/08/2026

Na minha juventude, o mundo me parecia mais doce que o mundo de hoje. É claro, que a minha forma de pensar ainda não estava seriamente definida para tudo que poderia acontecer até os dias de hoje. O mundo de agora é muito mais completo, mais dinâmico e totalmente informatizado. Naquela época era impossível sonhar com a modernidade que temos hoje. Procurando lampejos de minha infância tudo foi muito bom para mim, exceto as perdas familiares que o tempo não perdoa. Pessoas amadas são retiradas de nossas vidas como peças de um tabuleiro no jogo de xadrez. A gente nunca estava e nem mesmo hoje estamos preparados para que pessoas amadas do nosso convívio acabem por nos deixar sem uma perfeita razão. A falta de entendimento de como foi feito o calendário dos tempos deva ser o motivo. Hoje passamos por uma situação terrível de insegurança e perdas familiares pela causa de doenças que atacam a Humanidade toda. A meu ver, doenças fabricadas por interesses políticos e econômicos. Que Deus tenha piedade de nós e nos dê o amparo necessário. Pois bem, deixemos de falar de coisas ruins. Eu quero contar a você um texto que li há muitos anos que fez muito a diferença dos meus dias. Quando eu era criança eu pegava uma tangerina para descascar e ia correndo encontrar meu pai e pedia: “pai, começa o começo! ”. O que eu queria era que ele fizesse o primeiro rasgo na casca, o mais difícil e resistente para as minhas pequenas mãos. Depois, sorridente, ele sempre acabava descascando toda a fruta para mim. Por vezes, eu mesmo tirava o restante da casca a partir daquele primeiro rasgo providencial que ele havia feito, talvez por querer mostrar a ele que eu já era capaz. Pena, meu pai faleceu há muito tempo, e por sinal, muito novo. Também já ficou longe a minha infância. Não sou mais criança. Mesmo assim, sinto grande desejo de tê-lo ainda ao meu lado, não para “começar o começo”, porque isso eu aprendi, mas pelo simples fato de poder estar ao lado dele por mais tempo. Repassei o ensinamento a meus filhos. Meu pai me ensinou também que Deus é o Pai do Céu, é Eterno e que Seu amor é a garantia das nossas vitórias. Quando a vida parecer muito grossa e difícil, como a casca de uma tangerina para as mãos frágeis de uma criança, lembre-se de pedir a Deus: “Pai, começa o começo”. Ele não só começará o começo, como irá colocar nas mãos dele, as suas necessidades. Nesta oportunidade quero render homenagem a todos os pais, porque o dia deles já está perto e em especial ao meu pai que foi meu herói e meu ídolo, que me deixou colocar meus pés exatamente onde os seus haviam pisado. Quero render minhas homenagens a todos os pais que têm a digna missão na orientação de seus filhos. Que Deus continue de braços dados conosco, segurando a nossa mão e a mão de nossos pais ao mesmo tempo. Nos parece inútil viajar para qualquer lugar se não conseguirmos desembarcar de nós mesmos. Talvez poderemos não chegar onde planejamos, mas sem querer chegaremos onde o nosso coração pretendia chegar, sem que nós mesmo soubéssemos. Salve nossos pais nesse dia dedicado a eles.