Artigo de Carla Bussoloti

publicado em 23/10/2026

Quando falamos em educação empreendedora, ainda é comum surgir a ideia de ensinar crianças e jovens a abrir uma empresa. Embora a criação de negócios possa fazer parte desse universo, o propósito é muito mais amplo. Educar para o empreendedorismo significa desenvolver pessoas capazes de observar a realidade, identificar oportunidades, propor soluções e assumir responsabilidade por suas escolhas.Em um mundo marcado por mudanças rápidas, não basta transmitir conteúdo. É necessário preparar os estudantes para lidar com situações novas, trabalhar em equipe, planejar, comunicar ideias e aprender com os próprios erros. Essas competências são importantes para quem deseja empreender, mas também para qualquer trajetória acadêmica, profissional ou pessoal.A educação empreendedora começa quando o aluno deixa de ser apenas receptor e passa a participar ativamente da aprendizagem. Ao investigar um problema da escola, planejar um projeto, organizar tarefas ou apresentar uma solução, ele percebe que pode interferir positivamente no ambiente ao seu redor. Esse sentimento de protagonismo contribui para formar cidadãos mais conscientes e preparados.Isso não significa transferir aos jovens responsabilidades que pertencem aos adultos, nem afirmar que o sucesso depende exclusivamente do esforço individual. Significa oferecer ferramentas para que compreendam o contexto em que vivem e encontrem possibilidades de atuação, considerando suas capacidades, os recursos disponíveis e a importância da cooperação.É justamente por isso que a educação empreendedora não deve incentivar apenas a competição. Uma boa ideia dificilmente se transforma em resultado sem diálogo, confiança e trabalho coletivo. Na escola, os estudantes aprendem que diferentes habilidades podem se complementar e que ouvir o outro faz parte da construção de soluções melhores.O erro também ganha um novo significado. Em modelos tradicionais, ele costuma ser tratado somente como fracasso. Na aprendizagem empreendedora, pode se tornar uma oportunidade para analisar o que não funcionou, ajustar o planejamento e tentar novamente. Essa mudança de perspectiva fortalece a persistência, o pensamento crítico e a capacidade de adaptação.Outro aspecto essencial é a educação financeira. Quando crianças e jovens compreendem que os recursos são limitados, aprendem a estabelecer prioridades e a avaliar as consequências de suas escolhas. Mais do que falar sobre dinheiro, trata-se de desenvolver responsabilidade, planejamento e consciência sobre consumo.No Sebrae-SP, iniciativas como o programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos, o JEPP, levam essa abordagem ao cotidiano escolar por meio de atividades práticas e interdisciplinares. A proposta trabalha conceitos como iniciativa, planejamento, cooperação, responsabilidade social e educação financeira, respeitando cada etapa do desenvolvimento dos estudantes.Os professores ocupam papel central nesse processo. São eles que conhecem a realidade da turma, aproximam os conteúdos do cotidiano e transformam a metodologia em experiências significativas. Por isso, a formação dos educadores é tão importante quanto o material utilizado. A educação empreendedora ganha força quando dialoga com o projeto pedagógico da escola e não aparece apenas como uma atividade isolada.As parcerias entre o Sebrae-SP, as prefeituras e as instituições de ensino contribuem para ampliar o alcance dessas iniciativas. Quando a educação empreendedora se transforma em uma estratégia contínua, os resultados ultrapassam os muros da escola. Os estudantes compartilham aprendizados com suas famílias, observam os negócios da comunidade e passam a reconhecer oportunidades e desafios do território onde vivem.Esse movimento também pode fortalecer o desenvolvimento local. Jovens estimulados a conhecer sua cidade aprendem a valorizar vocações econômicas, culturais e sociais. Eles percebem que inovar não significa necessariamente deixar o lugar onde vivem, mas também encontrar novas maneiras de gerar oportunidades e melhorar a própria comunidade.Nem todos os estudantes serão empresários — e essa não deve ser a medida de sucesso da educação empreendedora. Alguns seguirão carreiras no setor público, na iniciativa privada, na pesquisa, na cultura ou em diferentes profissões. Em qualquer caminho, precisarão tomar decisões, colaborar, administrar recursos, resolver problemas e construir projetos.É por isso que ensinar empreendedorismo é, antes de tudo, ensinar possibilidades. É ajudar cada estudante a reconhecer suas habilidades e compreender que suas escolhas podem ser planejadas. É mostrar que sonhos precisam de iniciativa, mas também de conhecimento, responsabilidade e cooperação.