Para chegar a esse valor, foram feitas 1260 autuações de trânsito nos limites do município, a grande maioria dentro da cidade

publicado em 23/10/2026

Ruas e avenidas da cidade foram palco de mais de 1,6 mil multas por utilizar o celular na direção Foto: A Cidade

Da redaçãoOs votuporanguenses pagaram, nos primeiros seis meses de 2026, R$ 310.059,45 em multas por utilização do celular enquanto dirigem. Isso é o que revela os dados da Prefeitura de Votuporanga e da Polícia Militar, que atuam na cidade e nas rodovias que passam pelo município para coibir o uso do aparelho ao volante.No levantamento do jornal A Cidade, é possível conferir que foram aplicadas 1.260 multas no território da cidade, com 1.234 tendo sido registradas nas ruas e avenidas e 26 nas rodovias estaduais. A Prefeitura autuou 440 veículos, enquanto a PM foi responsável por 820, sendo 794 dentro da competência municipal e 26 de competência estadual.No total, a Polícia multou motoristas em três diferentes tipos de infrações ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB), sendo duas gravíssimas e uma média. Dirigir manuseando telefone celular, que teve 409 infrações no total, é infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e 7 pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Já dirigir utilizando telefone celular, com 255 multas no período, é infração média, com multa de R$ 130,16 e 4 pontos na CNH. Por último, dirigir segurando telefone celular, com 156 multas, também é infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e 7 pontos na CNH. Com isso, foi arrecadado um total de R$ 199.001,35, com apenas R$ 6.487,05 indo para o estado de São Paulo e o resto sendo destinado aos cofres municipais.A Prefeitura registou não informou quantas infrações de cada tipo foram identificadas, apenas o número total e o valor total arrecadado, que é de R$ 111.058,10.De acordo com o CTB, a receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito deve ser aplicada exclusivamente em atividades relacionadas ao trânsito. Algumas delas são sinalização, engenharia de tráfego e de campo, fiscalização, educação de trânsito, renovação da frota circulante, dentre outras ações previstas na legislação de trânsito.Portanto, a arrecadação das multas possui destinação vinculada, não podendo ser utilizada livremente para qualquer finalidade administrativa.Tanto a PM quanto a Prefeitura alertam para os vários perigos do uso do celular enquanto o motorista dirige. O Executivo Municipal alerta que “o uso do celular ao dirigir reduz a atenção do condutor e compromete sua capacidade de perceber situações de risco, aumentando significativamente a possibilidade de acidentes. A distração pode provocar atraso na reação diante de obstáculos, perda do controle do veículo, desrespeito à sinalização e colisões, colocando em risco não apenas o próprio condutor, mas também passageiros, pedestres, ciclistas e os demais usuários da via.”Já a PM destaca, além dos pontos já informados, que existe a possibilidade do aumento da gravidade de acidentes, especialmente porque o condutor pode não perceber o perigo a tempo de realizar uma manobra defensiva.