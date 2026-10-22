Robson de Oliveira afirmou que a média na cidade sempre fica entre 20% e 25%; domingo de eleição deve ter chuva na cidade

publicado em 23/10/2026

Cartório Eleitoral de Votuporanga; segundo turno da eleição presidencial será realizada neste domingo, dia 25 Foto: Prefeitura de Votuporanga Foto: A Cidade

Da redaçãoO segundo turno das eleições presidenciais está a apenas dois dias de distância, sendo realizado neste domingo, 25. As sessões de votação ficarão abertas das 8h às 17 e, segundo o chefe do Cartório Eleitoral de Votuporanga, Robson de Oliveira, a taxa de abstenções deve se manter similar à do primeiro turno.Ele conversou com o jornal A Cidade e explicou que as abstenções nas eleições ficam sempre entre 20% e 25%, com o primeiro turno, ocorrido no dia 4 de outubro, tendo tido 21,04%. Além disso, ele explica que o segundo turno costuma ter até uma quantidade maior de pessoas que escolhem ficar em casa.Robson também pediu atenção aos eleitores para como se portar no dia da votação, com a proibição de comícios e da realização de propaganda eleitoral em locais de voto, a famosa boca-de-urna. Apesar disso, ele ressaltou que a demonstração silenciosa no voto é permitida, ou seja, os votuporanguenses podem ir às urnas com adesivos, broches, fantasias e adereços, desde que o façam sem fazer campanha.Ao todo, 14.501 eleitores que estavam aptos a votar não compareceram às urnas em Votuporanga no primeiro turno. Isso representa 21,04% de todos os eleitores da cidade. Esse número é similar ao presenciado no Brasil em geral, que teve 21,08% de abstenção.Apesar de alta, a taxa do município representa uma queda em comparação às últimas eleições nacionais, quando 23,66% dos eleitores não compareceram no primeiro turno e 22,14% no segundo. Em 2024, nas eleições municipais, ela foi ainda maior, quando 24,73 % se abstiveram de votar.Nesta quinta-feira (22) a noite encerrou-se o prazo para que candidatos façam comícios e atividades de campanha. Também é o último dia para a circulação paga ou impulsionada de propaganda eleitoral na internet. Até 24 horas depois do fim do pleito, ficam vedadas a publicação e a republicação de novos conteúdos produzidos ou alterados por inteligência artificial ou tecnologia equivalente, que use imagem, voz ou manifestação de candidatos ou pessoas públicas.Assim como foi no dia 4 de outubro, a previsão do tempo para domingo estima que deve chover na cidade durante o dia. Durante o primeiro turno, o dia amanheceu com sol, porém, por volta do meio dia o tempo virou e a tarde foi de chuvas e garoas constantes.De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e o Climatempo, a partir de hoje já deverão ocorrer pancadas de chuva pela cidade, principalmente à tarde e à note. Devem voltar a ocorrer mais rajadas de ventos, assim como aquelas que derrubaram a estrutura do Hospital Materno-Infantil. É importante lembrar que essas são apenas previsões e elas podem sofrer alterações até o domingo.