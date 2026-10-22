Robson de Oliveira afirmou que a média na cidade sempre fica entre 20% e 25%; domingo de eleição deve ter chuva na cidade
Cartório Eleitoral de Votuporanga; segundo turno da eleição presidencial será realizada neste domingo, dia 25 Foto: Prefeitura de Votuporanga Foto: A Cidade
Da redação
O segundo turno das eleições presidenciais está a apenas dois dias de distância, sendo realizado neste domingo, 25. As sessões de votação ficarão abertas das 8h às 17 e, segundo o chefe do Cartório Eleitoral de Votuporanga, Robson de Oliveira, a taxa de abstenções deve se manter similar à do primeiro turno.
Ele conversou com o jornal A Cidade e explicou que as abstenções nas eleições ficam sempre entre 20% e 25%, com o primeiro turno, ocorrido no dia 4 de outubro, tendo tido 21,04%. Além disso, ele explica que o segundo turno costuma ter até uma quantidade maior de pessoas que escolhem ficar em casa.
Robson também pediu atenção aos eleitores para como se portar no dia da votação, com a proibição de comícios e da realização de propaganda eleitoral em locais de voto, a famosa boca-de-urna. Apesar disso, ele ressaltou que a demonstração silenciosa no voto é permitida, ou seja, os votuporanguenses podem ir às urnas com adesivos, broches, fantasias e adereços, desde que o façam sem fazer campanha.
Ao todo, 14.501 eleitores que estavam aptos a votar não compareceram às urnas em Votuporanga no primeiro turno. Isso representa 21,04% de todos os eleitores da cidade. Esse número é similar ao presenciado no Brasil em geral, que teve 21,08% de abstenção.
Apesar de alta, a taxa do município representa uma queda em comparação às últimas eleições nacionais, quando 23,66% dos eleitores não compareceram no primeiro turno e 22,14% no segundo. Em 2024, nas eleições municipais, ela foi ainda maior, quando 24,73 % se abstiveram de votar.
Prazo para comícios terminou nesta quinta
Nesta quinta-feira (22) a noite encerrou-se o prazo para que candidatos façam comícios e atividades de campanha. Também é o último dia para a circulação paga ou impulsionada de propaganda eleitoral na internet. Até 24 horas depois do fim do pleito, ficam vedadas a publicação e a republicação de novos conteúdos produzidos ou alterados por inteligência artificial ou tecnologia equivalente, que use imagem, voz ou manifestação de candidatos ou pessoas públicas.
Clima promete chuva
Assim como foi no dia 4 de outubro, a previsão do tempo para domingo estima que deve chover na cidade durante o dia. Durante o primeiro turno, o dia amanheceu com sol, porém, por volta do meio dia o tempo virou e a tarde foi de chuvas e garoas constantes.
De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e o Climatempo, a partir de hoje já deverão ocorrer pancadas de chuva pela cidade, principalmente à tarde e à note. Devem voltar a ocorrer mais rajadas de ventos, assim como aquelas que derrubaram a estrutura do Hospital Materno-Infantil. É importante lembrar que essas são apenas previsões e elas podem sofrer alterações até o domingo.