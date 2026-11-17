Artigo de Manuel Ruiz Filho

publicado em 24/11/2026

Prof. Manuel Ruiz Filho - Mestre em Contabilidade Avançada (Foto: Arquivo pessoal))

A pessoa que ama é uma pessoa espontânea. A pessoa que ama não tem necessidade de ser perfeita, apenas humana. Se você sente amor dentro de seu coração, deixe que os outros conheçam seus sentimentos. Liberte suas emoções e não viva no passado. Ele só tem valor porque fez de você o que é hoje. Viva no agora. Observe esta lógica: Quando estiver comendo, coma. Quando estiver falando, fale. Quando estiver olhando, olhe. Quando estiver amando, ame. Você consegue perceber a beleza de cada momento desse? Não devemos e nem podemos ter medo de mostrar nossas emoções. O Amor é como um espelho. Quando você ama uma pessoa, se transforma no espelho dela e ela no seu. O amor verdadeiro só cria, nunca destrói. O amor tem os braços abertos. Se você fechar os braços para o amor, verá que está apenas abraçando a si mesmo e isolando-se do mundo. Para que isso? A solidão não é benquista. Jamais reprima seus sentimentos, senão eles nunca se tornarão realidade. Se você quiser dar uma risada, dê uma gargalhada. Se você quiser gritar, desabafe. Se você quer amar, ame com todas suas forças. Só assim você achará a verdadeira felicidade. Isto não é um poema de amor, é sobre você que eu estou falando, e sobre todos aqueles que um dia se expuseram para tocar o coração de outra pessoa. Assim como o artesão recupera a sua peça mais valiosa que caiu no chão, sem duvidar de que aquela é a tarefa mais importante, você é a sua criação mais valiosa. Não olhe para trás e nem para os lados, olhe somente para dentro, para bem dentro de você e faça dali o seu lugar de descanso, conforto e recomposição. Crie este universo agradável para si e seja feliz. O mundo agradecerá o seu trabalho e Deus também.Recado meu nesta semana: É muito difícil encontrar um verdadeiro amigo. Mais difícil ainda é deixá-lo quando o encontramos. Impossível esquecê-lo depois. Agradeço a Deus por ter encontrado alguns na minha vida. Das pessoas distantes, guardo saudades; das pessoas especiais, guardo lembranças; das pessoas amigas, guardo momentos; das pessoas assim como eu, não guardo - Levo para sempre comigo no coração!