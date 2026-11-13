Ele estava tratando um câncer em Rio Preto

publicado em 23/11/2026

Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu na manhã deste domingo (22), aos 76 anos, no Hospital de Base de São José do Rio Preto, vítima de complicações pós-cirúrgicas, devido a um câncer no pâncreas, Juraci de Almeida. Nascido em Rancharia/SP, morador de Votuporanga há 34 anos.

Membro ativo da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim Bom Clima, também congregou nas sedes do Pozzobon, rua Santa Catarina e Simonsen. Trabalhou na empresa Sonata e atuou como profissional autônomo, eletricista, até aposentar-se.