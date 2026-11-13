Para visualizar a notícia, habilite o JavaScript na página!
Impressão bloqueada!
Para compartilhar esse conteúdo, por favor utilize o link http://www.acidadevotuporanga.com.br/falecimento/2026/11/falece-juraci-de-almeida-aos-76-anos-n88857 ou as ferramentas oferecidas na página. Se precisar copiar trecho de texto para uso privado, por favor entre em contato conosco pelo telefone (17) 3422-4199 ou pela nossa central de atendimento: http://www.acidadevotuporanga.com.br/atendimento/fale-conosco
Faleceu na manhã deste domingo (22), aos 76 anos, no Hospital de Base de São José do Rio Preto, vítima de complicações pós-cirúrgicas, devido a um câncer no pâncreas, Juraci de Almeida. Nascido em Rancharia/SP, morador de Votuporanga há 34 anos.
Membro ativo da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim Bom Clima, também congregou nas sedes do Pozzobon, rua Santa Catarina e Simonsen. Trabalhou na empresa Sonata e atuou como profissional autônomo, eletricista, até aposentar-se.
Deixa a esposa Meire Lopes de Almeida, as filhas Fabiana Lopes de Almeida e Fabíola Lopes de Almeida, irmãos, genro, netos e demais amigos e familiares.
Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br
Endereço da notícia: www.acidadevotuporanga.com.br/falecimento/2026/11/falece-juraci-de-almeida-aos-76-anos-n88857
Para compartilhar esse conteúdo, por favor utilize o link {{link}} ou as ferramentas oferecidas na página. Textos, fotos, artes e vídeos do jornal A Cidade estão protegidos pela legislação brasileira sobre direito autoral. Se precisa copiar trecho de texto para uso privado, por favor entre em contato conosco pelo telefone (17) 3422-4199 ou pela nossa central de atendimento: http://www.acidadevotuporanga.com.br/atendimento/fale-conosco