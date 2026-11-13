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Falecimento
Falece Cristiano Santos Silva, aos 50 anos
Ele trabalhava no Porecatu e era membro do Sincomerciários
Faleceu neste domingo (22), aos 50 anos, Cristiano Santos Silva, morador do Pozzobon, trabalhador do Porecatu e associado ao Sincomerciários há muitos anos. Ele era evangélico e membro da Congregação Cristã do Brasil.
Cristiano deixa a esposa Gleidys, o filho Gael, a irmã Elisangela, além de demais familiares e amigos.
O velório será realizado no Velório Municipal até as 10h30 desta segunda-feira (23). Em seguida, será realizado um cortejo até o Cemitério Jardim das Flores, onde ocorrerá o sepultamento.
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