Artigo de Denílson Carmo Bertolaia

publicado em 25/11/2026

Inicialmente, pode causar estranheza chamar o Meio Ambiente, por apenas Ambiente. O termo ambiente tem origem no latim “ambiens”, que significa aquilo “que envolve ou circunda os seres vivos ou coisas, e constitui o meio em que se encontram” (Dic. Michaelis). Sob essa ótica, portanto, a expressão Meio Ambiente configura redundância, pois o termo Ambiente já incluiria a ideia de meio.Superada essa questão conceitual, é importante compreender a relação de dependência entre o ser humano e a natureza. Segundo a narrativa bíblica da criação, Deus criou inicialmente os céus e a terra, seguindo-se a luz, as águas, a vegetação, os astros celestes, os animais e as aves, até, por último, criar o Homem (Gênesis 1:1-31 e 2:23). Independentemente da perspectiva religiosa adotada, essa sequência permite uma reflexão importante: a existência humana depende das condições naturais que tornam possível a vida. A natureza não é um elemento acessório à existência do ser humano, mas seu fundamento.Ainda sob essa mesma perspectiva, o Universo é regido pela ordem que transcende a vontade humana. São Tomás de Aquino, em sua obra *Suma Teológica*, desenvolve a concepção das leis eterna, natural, divina e humana, estabelecendo uma relação hierárquica entre elas.Finalizando a contextualização, vamos tratar da lei humana. Assim, o conceito de direito traz a ideia de “ordenação ética coercível, heterônoma e bilateral atributiva das relações sociais, na medida do bem comum”, como reza Miguel Reale (Teoria Tridimensional do Direito). Dessa forma, a lei que não pertencer a um processo legislativo sedimentado na moral, ética, leis naturais e na busca da verdade, está fadada a uma vida efêmera.No entanto, não basta que a lei seja adequadamente elaborada. É igualmente indispensável que sua interpretação e aplicação observem os mesmos compromissos éticos que deveriam orientar sua criação, exigindo de seus agentes públicos os mesmos atributos da composição ética da lei que busca a verdade.Lamentavelmente, a sociedade brasileira contemporânea passa por uma crise de interpretação e de efetividade de suas próprias leis. Essa crise de paradigma envolve o direito positivo contaminado pelo ativismo judicial e a precária efetividade na atuação do Poder Público, bem como a crise epistemológica que afasta a filosofia na busca pela verdade real, como ensina Lenio Streck em uma importante reflexão na obra *Hermenêutica Jurídica e(m) Crise*.Na área ambiental, o Brasil dispõe de um amplo sistema de proteção jurídica, constituído por tratados internacionais, princípios, normas constitucionais e legislação infraconstitucional especial. O principal fundamento dessa proteção encontra-se no Princípio do Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado, conforme disposto no artigo 225 da Constituição Federal, que assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, considerado bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.Esse direito é considerado por doutrinadores, em parte e jurisprudência, como um direito de terceira geração dos Direitos Fundamentais, ou Humanos, ligado ao direito à vida, à saúde e à dignidade humana. Consequentemente, sua relevância constitucional envolve “em tese”, o status e a proteção de cláusula pétrea.Logo, a não aplicação, efetividade, ou a crise de interpretação dos institutos ambientais da Constituição Federal, das ferramentas do Novo Código Florestal (Proteção da Mata Nativa), e da Política Nacional de Resíduos Sólidos configura, em tese e na prática, o descumprimento do Princípio de Proibição do Retrocesso Ambiental / Vedação ao Retrocesso.Nos próximos artigos da série “Ambiente em Colapso”, serão abordados as dificuldades de interpretação, aplicação e efetividade de importantes instrumentos de proteção ambiental, envolvendo os seguintes temas: educação ambiental, política de resíduos, ecossistemas (nascentes), manancial superficial público, pontes e pontilhões, abelhas (polinizadores), poluição plástica, grandes geradores de resíduos, resíduos da construção civil e aterro sanitário.