O A Cidade confirmou a realização da terceira edição da festa no Centro de Eventos Helder Henrique Galera

publicado em 13/05/2026

O Centro de Eventos reuniu mais de 90 mil pessoas nos quatro dias Foto: Cauã Caldeira

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA terceira edição do Votu International Rodeo será realizada em 2027 no Centro de Eventos Helder Henrique Galera, em Votuporanga. A confirmação foi obtida pela reportagem do jornalapós especulações na cidade sobre a continuidade do evento. A edição de 2026, realizada entre quinta-feira (7) e domingo (10), bateu recorde de público e reuniu mais de 90 mil pessoas nos quatro dias de festa.O evento foi organizado pelo Grupo Tércio Miranda, liderado pelo casal Tércio Miranda e Rosana Miranda, com apoio da Prefeitura de Votuporanga e da Câmara Municipal de Votuporanga. A Cidade 94,7 FM foi a rádio oficial da festa e realizou a cobertura completa dos quatro dias do rodeio.Os maiores públicos foram registrados na quinta-feira (7), noite em que o cantor Luan Santana subiu ao palco, e no sábado (9), quando os shows ficaram por conta da dupla Rionegro & Solimões e do DJ Alok. A sexta-feira (8), marcada pela apresentação da dupla Matheus e Kauan, e o domingo (10), encerrado com show do cantor Leonardo, também registraram bons públicos.No rodeio, disputado em competições por equipe e individual, o grande campeão individual foi Leandro Henrique, da Ekip Rozeta. Entre as equipes, a campeã foi a CRP, que encerrou a competição com 178 pontos.A premiação total do rodeio foi de cerca de R$ 600 mil, incluindo nove veículos zero quilômetro, sendo seis carros e três motos. Cinco automóveis foram destinados aos integrantes da equipe campeã e um veículo ao campeão individual.A última noite do evento foi marcada por uma tragédia. O peão Rafael Silvio Oliveira, de 32 anos, integrante da equipe ACR, morreu após ser pisoteado no peito por um touro durante a competição.Rosana Miranda, emocionada, afirmou que o ocorrido foi uma fatalidade. “Foi algo que me abalou profundamente e principalmente meus filhos, que estavam à frente nesta edição. A gente já estava terminando essa edição quando isso aconteceu. Eu pude dar toda a assistência para a família. Tudo o que eu pude fazer, e até além, a gente fez. É muito triste e fica a nossa dor”.O casal Tércio e Rosana Miranda disponibilizou o avião particular da família para auxiliar os familiares da vítima e segue prestando apoio à família de Rafael Silvio Oliveira.