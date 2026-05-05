Capacitações gratuitas em costura e serviços automotivos ampliam oportunidades para quem deseja se qualificar e empreender

publicado em 05/05/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

O Senai de Votuporanga, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, por meio do Centro de Treinamento de Mão de Obra (CTMO), está com inscrições abertas para cursos de qualificação profissional voltados à geração de renda e inserção no mercado de trabalho.A iniciativa oferece uma excelente oportunidade para quem deseja aprender uma nova profissão, desenvolver habilidades práticas e, inclusive, iniciar um negócio próprio. As vagas são para os cursos de Costureiro de Lingerie e Costureiro de Roupas Fitness.Os cursos são destinados a pessoas com, no mínimo, 16 anos completos e que tenham concluído o 4º ano do Ensino Fundamental. As inscrições devem ser realizadas por meio dos links específicos de cada curso.Confira as opções disponíveis:Com foco na produção de peças íntimas, o curso desenvolve técnicas de modelagem, corte e costura, preparando os participantes para atuar tanto em confecções quanto de forma independente. As aulas estão previstas para o período de 18 de maio a 16 de julho, de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h, no CTMO, localizado na Rua Barão do Rio Branco, 4497, no prolongamento da Vila Paes.As inscrições podem ser feitas pelo link: https://forms.office.com/r/z9GxGLtTjUVoltado à confecção de peças esportivas, o curso aborda tendências do setor, escolha de materiais e acabamento profissional, acompanhando o crescimento do mercado fitness. As aulas ocorrerão de 18 de maio a 23 de junho, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, também no CTMO, no mesmo endereço. As inscrições estão disponíveis em: https://forms.office.com/r/q6Crg0tLXwMais informações podem ser obtidas pelos telefones (17) 3426-8210 (Senai) ou (17) 3406-1488, ramal 208 (CTMO).