Cada uma dessas apostas vai levar para casa R$ 311,65

publicado em 27/05/2026

Foto: A Cidade

Da redaçãoO concurso de aniversário da Mega Sena, que sorteou um prêmio total de R$ 336,3 milhões, teve 13 apostas de Votuporanga entre os ganhadores da quadra. Essas são pessoas que acertaram quatro dos seis números necessários para ganhar o prêmio maior. Cada uma dessas apostas vai levar para casa R$ 311,65.Na região, foi um total de 44 apostas que levaram a quadra, sendo em Fernandópolis (14), Votuporanga (13), Jales (11), Nhandeara (2), e Álvares Florence, Parisi, Pontes Gestal e Valentim Gentil, essas últimas com apenas uma aposta vencedora.Cosmorama e Jales também tiveram apostas que faturaram a quina, quando são acertados cindo números. Na primeira cidade foram duas apostas simples que faturaram R$ 13.890,02 cada e na segunda foi um bolão de sete cotas que levou R$ 27.779,99. Em todo o território nacional, 590 jogos acertaram a quina. Os vencedores do prêmio total foram dois apostadores, uma em Fortaleza e outra no Rio de Janeiro, que vão levar R$ 168.170.026,83 cada.O sorteio aconteceu no último domingo, dia 24, após uma semana sem nenhum sorteio realizado. O cronograma foi assim definido para acumular o prêmio de uma data especial para o concurso de apostas da Caixa.