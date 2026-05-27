o munícipe argumenta sobre a necessidade de ampliação da estrutura hospitalar do município e defende a mobilização das autoridades administrativas e políticas

publicado em 27/05/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO cidadão votuporanguense José Carlos Oliveira Destro protocolou na Câmara Municipal de Votuporanga um pedido para a realização de um “mutirão para construir novo e necessário hospital na cidade”. No documento apresentado ao Legislativo, o munícipe argumenta sobre a necessidade de ampliação da estrutura hospitalar do município e defende a mobilização das autoridades administrativas e políticas para viabilizar uma nova unidade de saúde.Segundo o munícipe, a situação da saúde pública e hospitalar no município exige medidas urgentes. O munícipe afirmou que “está passando da hora das autoridades administrativas de Votuporanga terem mais respeito com saúde do povo da cidade”.No documento protocolado, ele também relatou o histórico da estrutura hospitalar do município e apontou dificuldades enfrentadas atualmente pela rede de atendimento. “Há alguns anos, Votuporanga tinha quatro hospitais e foram fechados dois. Hoje somente um atende o plano particular e Santa Casa que não tem mais como crescer, vive lotada com pacientes da região, visto que a mesma vendeu área anexa, urbanizando, contrariando o inesquecível Dr. Gerosa que olhava o futuro. O Mini-hospital não passa de um posto de saúde ou consultório melhorado e, pelo que dizem, atuando precariamente”, declarou.Ainda de acordo com o munícipe, existe uma área pertencente ao Estado que poderia ser utilizada para a implantação da nova estrutura hospitalar. Segundo ele, o terreno atualmente estaria subutilizado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e possui cerca de 21 mil metros quadrados.Ao defender a proposta, José Carlos afirmou: “Naquele espaço estadual, pode caber ou construir um hospital de 10 andares que passou da hora e tenho a certeza que o governador vai apoiar. Este terreno ainda é usado somente como escritório do DER cuja função é nas estradas e nem mais é usado na sua extensão”.