A cerimônia contou com a presença de autoridades municipais, estaduais e federais

publicado em 27/05/2026

A cerimônia contou com a presença de autoridades municipais, estaduais e federais, vereadores, servidores da Câmara Municipal e convidados Foto: Câmara Municipal de Votuporanga

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brNa manhã desta terça-feira (26), foi oficialmente inaugurada a TV Câmara de Votuporanga. Segundo o Legislativo, a implantação do canal representa um grande avanço para fortalecer a transparência, aproximar o Poder Legislativo da população e ampliar o acesso da comunidade às informações públicas.A cerimônia contou com a presença de autoridades municipais, estaduais e federais, vereadores, servidores da Câmara Municipal e convidados, que participaram do evento considerado um marco para a história do Legislativo votuporanguense.De acordo com a Casa de Leis, a implantação do canal aberto representa uma das maiores conquistas da Câmara Municipal, permitindo que a população acompanhe de perto as sessões, projetos, debates, ações e o trabalho desenvolvido pelos vereadores em favor da cidade.Com a inauguração, Votuporanga passa a integrar oficialmente a Rede Legislativa de TV, disponibilizando em sinal digital aberto conteúdos da TV Câmara dos Deputados, TV Senado, TV Assembleia e também da própria TV Câmara Municipal.Em parceria com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), também serão oferecidos canais da Rede Nacional de Comunicação Pública, ampliando o acesso da população a conteúdos educativos, culturais e informativos.A programação da TV Câmara de Votuporanga estará disponível na TV aberta digital pelo canal 9.1, além do canal legislativo da TV a cabo e das plataformas digitais e redes sociais da Câmara Municipal.