Recentemente foi anunciado que a empresa que opera o transporte coletivo da cidade realizou um pedido de ajuste nos horários

publicado em 27/05/2026

Houve uma mudança de horários dos ônibus do transporte coletivo em Votuporanga Foto: Prefeitura de Votuporanga

Da redaçãoA recente mudança nos horários do transporte coletivo de Votuporanga tem incomodado os moradores da cidade. Na última sessão da Câmara, que ocorreu nesta segunda-feira (25), a vereadora Débora Romani (PL) deu voz a algumas dessas reclamações na tribuna.Ela primeiro tocou um áudio enviado a ela por uma munícipe, para depois criticar a gestão do transporte na cidade. “As pessoas ligam para a gente a respeito dos horários de ônibus que foram mudados. A pessoa que pegava certo para entrar no horário no serviço dela, ela está tendo que levantar uma hora mais cedo para poder pegar o ônibus, esperar uma hora parado ali no ponto para depois pegar o outro ônibus para chegar ao trabalho dela”, disse.Ela ainda afirmou que para voltar do trabalho é pior, pois “ela tem que ou sair mais cedo do serviço, que o patrão não autoriza, ou esperar uma hora para poder voltar para casa. Gente, nós precisamos facilitar a vida do trabalhador! Nós temos que ajudar o trabalhador.”No dia 14 de maio, a Prefeitura anunciou que a Itamarati, empresa que opera o transporte coletivo da cidade, realizou um pedido de ajuste nos horários das viagens na cidade. O secretário de transporte, Marcelo Zeitune, havia destacado que “as adequações propostas acompanham o crescimento da cidade e a dinâmica atual do trânsito urbano. O objetivo é garantir mais eficiência, segurança operacional e maior pontualidade no transporte coletivo, oferecendo um serviço mais alinhado à realidade enfrentada diariamente pelos usuários e pelos profissionais que atuam no sistema.”Nessa operação, foram alterados os horários das linhas Belo Horizonte, Assary, Eldorado, Santa Amélia, Nova Esplanada, Noroeste, Pozzobon, Estação e Simonsen. A Prefeitura também afirmou que “as adequações também têm como finalidade otimizar o atendimento prestado à população, alinhando a oferta do serviço à realidade operacional enfrentada diariamente pelo transporte coletivo urbano.”