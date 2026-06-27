Indicação tem ideia similar à apresentada para o Centro Eventos Helder Galera

publicado em 30/06/2026

Foto: A Cidade

Da redaçãoA Arena Plínio Marin, principal estádio de futebol da cidade, pode vir a ter wi-fi gratuito. Isso seria implementado como contrapartida à instalação de publicidade no local por empresas particulares.De acordo com o vereador Marcão Braz (PP), que encaminhou a indicação à Prefeitura, a ideia é fazer um chamamento público para exploração de espaços publicitários e propor a contrapartida do fornecimento de internet gratuita. De acordo com ele, “a Arena Plínio Marin é o principal estádio de futebol de Votuporanga e recebe regularmente partidas que reúnem expressivo público, especialmente nos jogos do Clube Atlético Votuporanguense e em outras competições esportivas realizadas no município. Entretanto, uma das principais reclamações dos torcedores diz respeito à dificuldade de acesso à internet por meio das redes móveis durante as partidas. Em razão da elevada concentração de pessoas utilizando simultaneamente os serviços das operadoras de telefonia, é comum ocorrer instabilidade ou até mesmo indisponibilidade do sinal de dados móveis.”O motivo de fazer o chamamento público seria para evitar despesas ao erário, já que a prefeitura não gastaria dinheiro do contribuinte para isso. Atualmente a arena recebe apenas jogos do juvenil do CAV, após o final da segunda divisão do Campeonato Paulista.O vereador também é autor de outra indicação que pede para que o mesmo modelo seja implementado no Centro de Eventos Helder Galera. Para ele, o local é um dos mais importantes para a realização de shows e eventos, e a falta de internet no local é uma crítica antiga de expositores e comerciantes participantes de tais eventos e que dependem de sistemas eletrônicos para vários serviços. A mesma demanda existe por parte dos munícipes e visitantes do local, que enfrentam dificuldades para utilizar aplicativos, acessar informações, realizar operações bancárias, efetuar pagamentos digitais e manter contato com familiares e amigos.