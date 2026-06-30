O nome de Margarida Soares Graciano passa a integrar oficialmente o mapa do município, perpetuando a memória de uma cidadã

publicado em 30/06/2026

Amigos, familiares e vereadores durante a sessão ordinária da Câmara em que foi aprovado projeto de lei denominando Avenida Margarida Soares Graciano

Da AssessoriaA Câmara Municipal de Votuporanga aprovou o Projeto de Lei nº 130/2026, que denomina como Avenida Margarida Soares Graciano a atual Avenida 1, localizada no loteamento Parque Esplanada. A proposta é de autoria da vereadora Natielle Gama e presta homenagem à trajetória de uma mulher lembrada pela dedicação à família, à fé e ao trabalho.Com a aprovação da matéria pelo Legislativo, o nome de Margarida Soares Graciano passa a integrar oficialmente o mapa do município, perpetuando a memória de uma cidadã que, segundo a autora da proposta, contribuiu para a construção dos valores humanos e comunitários em Votuporanga.Na justificativa do projeto, a vereadora Natielle destaca que Margarida nasceu em Uchôa, em 5 de dezembro de 1938, e mudou-se ainda criança para Votuporanga, onde construiu toda a sua história. Desde muito jovem trabalhou nas lavouras de café, algodão e uva, além de atuar como lavadeira e cozinheira, sempre enfrentando as dificuldades da vida com determinação e espírito de superação.Casada com Antônio Graciano, conhecido como "Pastor Alegria", Margarida formou uma família baseada nos princípios da união, da fé e do respeito. O casal teve cinco filhos, além de deixar um legado que hoje se estende por netos, bisnetos e tataranetos.O projeto também ressalta que, mesmo sem acesso à educação formal, Margarida fez da honestidade, da solidariedade, da empatia e da perseverança os pilares da educação transmitida aos filhos. Conhecida carinhosamente como "Nega" e "Margô", tornou-se uma referência para familiares e amigos, sendo reconhecida pelo acolhimento, pelos conselhos e pela disposição em ajudar quem precisava.Outro aspecto destacado na justificativa é a forte atuação religiosa da família. Margarida acompanhou a trajetória do marido no ministério pastoral e viu um dos filhos seguir o mesmo caminho, fortalecendo o compromisso familiar com a evangelização e o trabalho comunitário.Falecida aos 84 anos, deixou um legado marcado pela simplicidade, pela fé cristã e pelo amor ao próximo, valores que motivaram a homenagem aprovada pelo Poder Legislativo.Ao justificar a proposta, a vereadora Natielle Gama afirmou que a denominação da avenida representa uma forma de eternizar a memória de Margarida Soares Graciano e reconhecer uma trajetória construída com trabalho, fé, dedicação à família e compromisso com o próximo. Segundo a parlamentar, seu exemplo permanece vivo entre familiares, amigos e toda a comunidade, inspirando as futuras gerações a cultivarem valores como solidariedade, esperança, perseverança e amor ao próximo.Para a autora do projeto, a homenagem vai além da denominação de um logradouro público. A iniciativa busca preservar a história de uma mulher que ajudou a construir, por meio de seus exemplos de vida, uma sociedade mais humana, acolhedora e comprometida com os princípios familiares e comunitários.