A proposta é de autoria da vereadora Natielle Gama

publicado em 30/06/2026

LEGENDA: Vereadores e familiares durante votação do projeto de lei na Câmara Municipal

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou um projeto de lei que presta homenagem ao professor Fabiano Augusto Miotto da Costa, denominando com seu nome a atual Rua Projetada 7, localizada no Parque Residencial Seller. A proposta é de autoria da vereadora Natielle Gama e busca reconhecer a trajetória de um educador que marcou gerações de alunos por meio da dedicação ao ensino, à formação acadêmica e aos valores humanos.Com a aprovação da matéria, o logradouro passa a ser oficialmente denominado Rua Fabiano Augusto Miotto da Costa. A via está localizada no loteamento Parque Residencial Seller.Na justificativa do projeto, a vereadora destaca que a homenagem tem como objetivo preservar a memória de um cidadão que fez da educação sua missão de vida. Natural de Jales, Fabiano nasceu em 11 de agosto de 1975 e construiu uma sólida carreira acadêmica, tornando-se mestre em Ciência da Computação e graduado em Administração.Ao longo de sua trajetória profissional, atuou como professor em diversas instituições de ensino da região, entre elas a Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), a Fundação Educacional de Fernandópolis, a Faculdade Futura, a Associação Itaquerense de Ensino e também junto à Prefeitura de Votuporanga. Seu trabalho contribuiu para a formação acadêmica e profissional de inúmeros estudantes, sendo reconhecido pelo comprometimento com o ensino e pelo incentivo ao conhecimento.Além da atuação como educador, Fabiano também era lembrado pelo caráter, pela ética e pelo espírito solidário. Conforme a justificativa apresentada ao Legislativo, cultivava relacionamentos pautados na lealdade, na amizade e no respeito ao próximo, tendo como inspiração os ensinamentos cristãos e o princípio de "amar ao próximo como a si mesmo".No âmbito familiar, destacou-se como pai dedicado, transmitindo aos filhos valores como honestidade, responsabilidade e solidariedade. Também era reconhecido pela proximidade com familiares, amigos, colegas de profissão e alunos, deixando um legado de acolhimento e compromisso com as pessoas.Ao defender a proposta, a vereadora Natielle Gama afirmou, na justificativa do projeto, que a denominação da rua representa uma justa e merecida homenagem a Fabiano Augusto Miotto da Costa. Segundo a parlamentar, sua trajetória permanece viva na memória daqueles que conviveram com ele, seja na família, no ambiente acadêmico ou profissional, e seu legado de conhecimento, fé, amor ao próximo e dedicação à educação serve de inspiração para as presentes e futuras gerações.A autora também ressaltou que eternizar o nome do professor em um logradouro público é uma forma de reconhecer sua relevante contribuição para a educação e para a comunidade votuporanguense, preservando sua história para as próximas gerações.