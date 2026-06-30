A proposta é de autoria da vereadora Natielle Gama e tem como objetivo reconhecer a trajetória de vida marcada pela dedicação à família, ao trabalho e aos princípios cristãos

publicado em 30/06/2026

Vereadores aprovaram por unanimidade projeto de lei que denomina rua Anália Biage Garcia, dando seu nome à atual Rua Projetada 3, localizada na Vila Residencial Caproni Foto: Assessoria

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou um projeto de lei que presta homenagem à moradora Anália Biage Garcia, dando seu nome à atual Rua Projetada 3, localizada no loteamento Vila Residencial Caproni. A proposta é de autoria da vereadora Natielle Gama e tem como objetivo reconhecer a trajetória de vida marcada pela dedicação à família, ao trabalho e aos princípios cristãos.Com a aprovação da matéria, o logradouro passará a ser oficialmente denominado Rua Anália Biage Garcia, perpetuando a memória de uma mulher que, segundo a autora da proposta, deixou um legado de simplicidade, solidariedade e compromisso com a comunidade.Na justificativa do projeto, a vereadora destaca que Anália nasceu em uma família humilde e, desde muito jovem, trabalhou nas atividades rurais ao lado dos familiares. A experiência no campo moldou valores como responsabilidade, perseverança e dedicação ao trabalho, características que acompanharam toda a sua vida.Posteriormente, constituiu família ao lado do marido, Sebastião Jesus Garcia, com quem viveu uma união baseada no companheirismo e no respeito mútuo. Mãe de sete filhos, dedicou-se à criação da família, transmitindo valores morais, éticos e cristãos que, segundo a parlamentar, se refletiram nas gerações seguintes. Além das atividades no campo, também realizava serviços de costura para contribuir com o sustento da casa.A justificativa ainda ressalta a forte atuação religiosa de Anália, que educou os filhos dentro da fé cristã. Dois deles seguiram a vocação pastoral, fato apontado pela autora do projeto como reflexo dos ensinamentos recebidos no ambiente familiar.Anália também deixou uma grande descendência, formada por 13 netos e 10 bisnetos, sendo lembrada pelo espírito acolhedor, pela alegria e pela disposição em ajudar quem precisava.Falecida em 2015, ela permanece, segundo a vereadora, como exemplo de dedicação à família e ao próximo. Ao defender a proposta, Natielle Gama afirmou, por meio da justificativa apresentada ao Legislativo, que a homenagem busca eternizar o nome de Anália Biage Garcia em um espaço público como forma de reconhecer sua digna trajetória de vida e os valores que cultivou ao longo dos anos. A parlamentar destacou ainda que o legado de fé, trabalho, humildade e solidariedade deixado pela homenageada continua vivo entre familiares, amigos e toda a comunidade.Para a autora, denominar um logradouro público com o nome de Anália Biage Garcia representa uma forma de preservar sua história e reconhecer a contribuição de cidadãos que ajudaram a construir a identidade social e familiar de Votuporanga.