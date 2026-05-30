Com raízes sólidas na união familiar e uma gestão pautada pela excelência operacional, a Cantoia Figueiredo Empreendimentos consolidou-se como uma das empresas mais respeitadas nos segmentos de infraestrutura elétrica e telecomunicações do país. Fundada no ano 2000 pelo empresário Antônio Brito Figueiredo, a companhia nasceu de um sonho construído com trabalho, visão estratégica e, sobretudo, o apoio incondicional da família.

Ao lado da esposa Maria e dos filhos Daniele e Dênis, Antônio transformou a empresa em uma organização reconhecida pela alta performance técnica, pela valorização humana e pelo compromisso rigoroso com segurança, qualidade e inovação. Mais do que uma estrutura empresarial, a Cantoia Figueiredo mantém até hoje a essência de uma gestão familiar participativa, onde decisões estratégicas, planejamento operacional e desenvolvimento corporativo caminham lado a lado.

Com atuação abrangente em mais de 400 municípios brasileiros, a empresa expandiu significativamente suas operações ao longo das últimas duas décadas. No setor elétrico, destaca-se pela execução de obras de construção e manutenção de redes elétricas, além da implantação de sistemas de iluminação pública e ornamental, incluindo serviços especializados de modernização e manutenção contínua dessas estruturas.

Já na área de telecomunicações, a empresa atua na construção e instalação de redes de fibra óptica urbanas e rurais, além de projetos envolvendo redes coaxiais, contribuindo diretamente para o avanço da conectividade e da infraestrutura tecnológica em diversas regiões do país.

A robustez operacional da companhia é sustentada por uma equipe multidisciplinar formada por mais de 400 colaboradores, distribuídos entre setores administrativos, engenharia, logística, recursos humanos, almoxarifado, atendimento técnico e equipes de campo. Toda a estrutura organizacional é orientada por uma cultura corporativa fundamentada em responsabilidade, eficiência, ética profissional e, principalmente, segurança operacional.

Esse compromisso permanente com a excelência foi novamente reconhecido em maio deste ano, quando a Cantoia Figueiredo conquistou o Prêmio Destaque em Segurança 2025, concedido pela CPFL Energia. A premiação evidencia o elevado padrão de desempenho da empresa na área de segurança do trabalho, colocando-a em evidência ao lado de gigantes do setor.

“Disputamos esse reconhecimento com empresas que possuem mais de 10 mil colaboradores. Comparada a elas, a Cantoia Figueiredo ainda é considerada uma empresa de menor porte, o que torna essa conquista ainda mais significativa para toda nossa equipe”, destacou Dênis Figueiredo.

Para Daniele Figueiredo, o crescimento sustentável da empresa está diretamente ligado à consolidação de valores institucionais que permanecem inegociáveis desde sua fundação. “Hoje alcançamos um patamar de organização empresarial totalmente alinhado aos nossos princípios e valores. Conseguimos construir uma empresa sólida sem abrir mão daquilo em que acreditamos”, afirmou.

Por trás da expansão, dos números expressivos e das premiações, existe um diferencial silencioso, porém determinante: a presença constante da família. Na sede administrativa da empresa, em Votuporanga, é comum ver Antônio, Maria, Daniele e Dênis atuando conjuntamente na condução dos negócios, acompanhando processos, planejando investimentos e fortalecendo diariamente a cultura organizacional da companhia.

Mesmo diante de grandes corporações nacionais do segmento, a Cantoia Figueiredo se destaca pela consistência de seus resultados, pela capacidade técnica de suas operações e pela credibilidade construída ao longo de mais de duas décadas. Uma empresa que cresceu sem perder sua essência e que segue transformando trabalho, união e valores familiares em um legado de excelência empresarial.